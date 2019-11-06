«Я в шоке»: Зеленского расстроил завод по производству танка

Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.

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«У нас больше 10% предприятий «Укроборонпрома» находится именно на Харьковщине. Сейчас мы были на [Харьковском] авиационном заводе, были на легендарном заводе имени Малышева. Что там происходит… Вы знаете, во-первых, я в шоке», — приводит РИА «Новости» слова главы государства.

Он отметил, что такую реакцию у него вызвали слова директора предприятия, который заявил, что с 2009 года завод построил только один танк. «А статистика советских времен — 900 танков в год», — обратил внимание Зеленский.

Глава страны также указал на основные проблемы завода.

По словам украинского президента, на заводе транспортного машиностроения — «страшная задолженность по заработной плате — до четырех лет».

Он подчеркнул, что сотрудники предприятия получают низкие зарплаты, а также работают в ненадлежащих условиях. «Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура ноль градусов. Я извиняюсь, что перейду на такой язык, но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и чтобы у нас работали предприятия», — заявил глава государства.

Он поручил премьер-министру страны провести заседание правительства, чтобы найти решения для всех названных проблем. При этом, по мнению Зеленского, заседание должно пройти с участием правоохранительных органов. Причем выполнить его просьбу кабмин должен уже в ближайшие дни, вплоть до этих выходных.

Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева занимается выпуском двигателей, тепловозов и танков и входит в госконцерн «Укроборонпром», который объединяет более ста предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности. В частности, заводы разрабатывают и изготавливают оружие и технику, занимаются научной деятельностью и проводят экспортно-импортные операции.

Вместе с тем Зеленский пообещал, что государство погасит все задолженности по зарплате работникам предприятий «Укроборонпрома», передает УНИАН.

Ранее гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус рассказал, что общая сумма долга предприятий составляет почти $430 млн, что равно 10,6 млрд гривен.

«Из того, что мы предварительно нашли, не является аудированным и с просроченной задолженностью, — объем составляет 10,6 млрд гривен ($429,8 млн). Таким образом, из всего кредитного портфеля, <…> почти половина — 4,8 млрд гривен ($194,6 млн) — это просроченная задолженность», — сообщил он в интервью «Укринформу».

По словам Абрамавичуса, у украинского концерна есть «задолженность поставщикам в размере 4,2 млрд гривен ($170,3 млн)».

Что касается зарплаты, то он отметил, что на 43 предприятиях «Укроборонпрома» она возросла и составила более 445 млн гривен ($18,04 млн).

«Моя цель, как и цель всей моей команды, чтобы до конца года, вот эта цифра по 43 предприятиям и 445 млн гривен долгов была существенно ниже. Хотелось бы к новому году подойти с минимальной задолженностью перед людьми», — сказал он.

В то же время это не все статьи, по которым госконцерн остается должен. Так, предприятия за время работы задолжали 700 млн гривен ($28,38 млн) государству за неуплату налогов. Еще 415 млн гривен ($16,83 млн) должны быть начислены по спецпенсиям.

В настоящее время на Украине проходит расследование дела о махинациях в оборонной сфере. Так, в октябре был задержан бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, что соответствует части 2 статьи 364 УК Украины.

Если его вина будет доказана, то приближенному экс-президента Украины Петра Порошенко может грозить от пяти до восьми лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Ранее «Наши гроши» опубликовали данные о том, что сын задержанного Игорь Гладковский якобы был участником коррупционной схемы. По информации СМИ, он с ведома руководства «Укроборонпрома» организовывал поставки контрабандных деталей, которые привозили из России. При этом стоимость их значительно завышалась — примерно в три раза. Детали, привозимые из соседнего государства, предназначались для военной техники государственных оборонных предприятий. Такая схема контрабандного ввоза якобы позволила Гладковскому-младшему вместе с партнерами совершить многомиллионные хищения в оборонном комплексе.

Как утверждают украинские СМИ, действия чиновников привели к убыткам в примерно 250 млн гривен (более $10 млн).