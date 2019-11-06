Таджикско-узбекская граница: застава атакована боевиками

Вооруженные боевики атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана. Там уточнили, что инцидент произошел в ночь на 6 ноября в 03:23 на заставе №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 км к западу от Душанбе. Нападавшими были 20 неизвестных лиц в масках с огнестрельным оружием.

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Во время атаки неизвестные захватили пять автоматов. «В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны», — отметили в пресс-службе ГКНБ.

По информации комитета, в перестрелке погибли один солдат пограничных войск и один милиционер.

На месте происшествия создали оперативно-следственную группу. На данный момент там идет расследование.

В пограничном ведомстве Узбекистана сообщили, что там известно об инциденте, его представители изучают ситуацию. Как сообщил РИА «Новости» представитель погранвойск Службы государственной безопасности, узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.

Пограничная застава расположена в районе Рудаки примерно в 50 км к западу от столицы, на таджикско-узбекской границе. Протяженность самой госграницы между Таджикистаном и Узбекистаном составляет более 1,33 тыс. км. Договор о границе вступил в силу в 2009 году. Тогда стороны определили 86% линии прохождения границы, но другая ее часть после распада СССР оставались неделимитированной.

В конце октября в Душанбе состоялись переговоры Узбекистана и Таджикистана, на которых обсуждалась демаркация (разграничение) госграницы.

Активные переговоры по этому вопросу начались в прошлом году.

В феврале 2018 года на границе разрушили «каримовскую стену». Ее назвали так в народе в честь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Заграждение длиной десять метров и высотой три метра возвели в 2010 году по инициативе узбекских властей на границе в районе контрольно-пропускного пункта «Саразм-Джартепа».

На церемонии сноса этого строения присутствовали делегации пограничников Таджикистана и Узбекистана. Планировалось, что после этого на КПП, который соединяет Самаркандскую область Узбекистана с Согдийской областью Таджикистана, построят терминал.

Спустя месяц после этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон подписали договор об отдельных участках таджикско-узбекской границы. Стороны договорились о «поэтапном возобновлении работы всех 16 пунктов пропуска на границе». По словам Рахмона, этот документ поставил точку «практически во всех нерешенных вопросах» по общей госгранице. Тогда же главы двух государств заключили соглашение о безвизовом пребывание в течение 30 дней граждан их стран на территории Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, страны создали рабочую группу по разминированию их приграничных территорий, сообщал портал кабинета министров Узбекистана. Там разместили текст совместного заявления президентов Узбекистана и Таджикистана, подписанного по итогам их переговоров.

«Президенты приветствовали создание совместной узбекско-таджикской рабочей группы по вопросу обезвреживания участков инженерных заграждений в приграничных территориях двух стран и отметили необходимость завершения данной работы в 2018-2019 годах», — было указано в тексте заявления.

Лидеры двух государств подтвердили готовность развивать сотрудничество в военной и военно-технической областях, а также в сфере военного образования.

Кроме того, они подтвердили готовность укреплять сотрудничество в борьбе против терроризма и экстремизма, наркотрафика, транснациональной организованной преступности.

Уже в октябре прошлого года издание «Азия-Плюс» со ссылкой на ГКНБ сообщало, что Узбекистан приступил к разминированию границы с Таджикистаном в направлении городов Пенджикент и Самарканд.

Отдельные участки вдоль таджикско-узбекской границы были заминированы в конце 1990-х годов по инициативе Узбекистана. В Ташкенте объяснили такое решение желанием защититься от проникновения боевиков в страну.