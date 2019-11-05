После Су-35: Индонезия покупает истребители США

Индонезия планирует подать запрос на покупку двух эскадрилий американских истребителей Lockheed Martin F-16 Block 72 к январю 2020 года, сообщил в комментарии местному государственному информационному агентству «Антара» начальник штаба ВВС маршал авиации Юю Сутисна.

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По его словам, приобретение F-16 станет частью следующего пятилетнего стратегического плана Индонезии, рассчитанного на 2020-2024 годы. Маршал сделал это заявление во время посещения авиабазы Ресмин Нурджадин в Пеканбару, столице провинции Риау на западном индонезийском острове Суматра.

Он не уточнил точное количество самолетов F-16, которое Индонезия планирует купить, поскольку это зависит от того, сколько средств правительство может выделить на приобретение истребителей, которое будет определено отдельной строкой от уже сформированного оборонного бюджета страны.

Маршал Сустина также сообщил, что Индонезия по-прежнему планирует приобрести российский перехватчик Су-35 Flanker, хотя эти усилия натолкнулись на несколько задержек. Су-35 предназначены для замены перехватчиков Northrop F-5E/F в Индонезии, которые уже не эксплуатируются.

Сильно затянувшиеся переговоры о заключении контракта с Россией еще более осложняются обеспокоенностью Индонезии по поводу CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, «О противодействии неприятелям Америки через санкции»), американского закона, который может применять различные санкции к отдельным лицам и организациям, которые участвуют в «сделках с разведывательными или оборонными секторами Российской Федерации».

Закон CAATSA, как известно, был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

За 11 российских самолетов Су-35, пишет Defense News, Индонезия надеется заплатить наличными и бартером из различных местных товаров.

На оснащении ВВС Индонезии состоят пять Су-27СКМ и 11 Су-30МК2, приобретенные в начале этого десятилетия у России. Индонезия проводит политику диверсификации закупок оружия, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость от единственного источника поставок, подчеркивает издание.

Островная нация также эксплуатирует более ранние версии F-16 — 18 одноместных F-16C и пять двухместных F-16D, поставленных в рамках программы Peace Bima Sena II. Этими истребителями оснащены 3-я и 16-я эскадрилья ВВС Индонезии наряду с самолетами Block 15 F-16A/B, восемь из которых были приобретены в 1980-х годах.

F-16C/D — это бывшие самолеты ВВС и Национальной гвардии США, которые находились на хранении и впоследствии были предложены Индонезии в 2011 году в рамках программы США «Избыточные оборонные изделия». Инженеры ВВС Индонезии уже на месте модернизируют F-16A/B с помощью корпорации Lockheed Martin.

На 24 самолетах были установлены новые компьютеры, аппаратура передачи данных и комплекты самообороны в рамках пакета Foreign Military Sales стоимостью $750 млн. Правда, один из истребителей был фактически уничтожен в результате пожара в 2015 году.

«Lockheed Martin F-16 на сегодня — один из самых успешных и продаваемых на мировом авиационном рынке истребитель. Не будет большим преувеличением сказать, что это своеобразный стандарт для легкого истребителя. Что касается конфигурации F-16 Block 70/72, то она включает в себя многочисленные усовершенствования, делающие этот самолет еще более грозным противником», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам специалиста, модификация блок 70/72 обеспечивает расширенные боевые возможности по сравнению с предыдущими вариантами этой машины. Своего рода изюминкой F-16 Block 70/72 является бортовая РЛС с активной фазированной решеткой (AESA), современная коммерческая подсистема бортового радиоэлектронного оборудования (COTS), широкоформатный дисплей высокого разрешения. Эксплуатационные возможности расширены с помощью системы передачи данных Link-16 Theatre Data Link, улучшенного прицела Sniper, усовершенствованного оружия, точной GPS-навигации и автоматической системы предотвращения столкновений с землей (Auto GCAS).

Как ранее писала «Газета.Ru», сегодня в авиационном сегменте рынка оружия доминирующими предложениями являются модели F-16 block 70, F-18E/F, F-15SA/QA, Rafale, Typhoon, Gripen E/F, F-35.

Один из современных технологических стандартов, предъявляемых к этим машинам — наличие радара с активной фазированной решеткой (АФАР). Отечественные истребители этого поколения (в том числе и Су-35) оснащены радаром с пассивной фазированной решеткой (ПФАР) или даже щелевыми антенными решетками. Это серьезно снижает его конкурентные преимущества.

Су-35, безусловно, самолет большей размерности, он может взять на борт более существенную боевую нагрузку, для решения аналогичных задач придется направлять больший наряд F-16, но все же радикальных преимуществ он перед американцем не имеет. Это вполне сравнимые по своим характеристикам боевые машины.

Безусловно, в ряде случаев Су-35 будет смотреться существенно выигрышнее американского F-16. Российский самолет не имеет электронных закладок и в случае его боевого применения он не доставит никаких хлопот индонезийской стороне. Это надежное и проверенное в ходе боевых действий оружие.

Наконец, Су-35 — это тяжелый истребитель с большой дальностью полета. Машина с такими характеристиками и нужна, по мнению специалистов, Стране трех тысяч островов, как иногда называют Индонезию.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).