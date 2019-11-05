«Хватит мечтать»: у США нет методов против РЭБ России

Военные и гражданские эксперты США считают, что личный состав американской армии плохо обучают приемам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает издание Breaking Defence. По его данным, это связано с нереалистичной простотой проводящихся учений. Когда специалистам РЭБ позволяют вмешаться в работу частот и локаторов, им тут же приказывают прекратить тренировки, указали в статье.

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«Нам пора прекратить мечтать. Мы не можем игнорировать тот факт, что у плохих парней также есть глушилки», — цитирует портал подполковника Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США Мэттью Пула.

Другой подполковник СТРАТКОМа Гари Лайк рассказал, что американские военные медленнее совершенствуют методы РЭБ, нежели «находят новые проблемы».

По его словам, солдаты иногда даже забывают отключить мобильные телефоны и таким образом выдают свое точное местоположение. Более того, подразделения не соблюдают базовые правила, например, не создают резервные каналы, если основной будет заглушен. «Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с электромагнитным спектром, я бы сказал нет», — признал он.

Военный предупредил, что этими недостатками могут воспользоваться такие противники, как Россия и Китай. К тому же, проводящиеся учения имеют мало общего с реальными угрозами, с которыми могут столкнуться военнослужащие, констатировал подполковник. Он выразил мнение, что тренировки американских военных осложняются еще и требованиями Федеральной комиссии по связи, которая ограничивает средства РЭБ по времени работы и мощности в ходе учений.

Превосходство российских средств РЭБ перед американскими отмечают и в России. В июне прошлого года российские военные эксперты рассказали RT, что боевая техника США, зависящая от информационной радиоэлектронной инфраструктуры, уязвима для средств РЭБ. Об этом сообщил президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Он отметил, что российские системы вооружения зависят от подобных средств в меньшей степени.

Аналогичное мнение выразил эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, по словам которого

Россия развила средства РЭБ, которые могут подавлять сигналы от различных устройств связи и навигации.

«Например, GPS — это система глобальной навигации, которой пользуются комплексы высокоточного оружия, авиация и наземные войска, которые оказываются на незнакомой местности. Если же приборы, которые отвечают за это, будут выведены из строя, то войска просто не смогут выполнить свою задачу эффективно», — пояснил специалист.

Незадолго до этого аналитик Самуэль Бендетт из американского Центра военно-морского анализа сообщил C4ISRNET, что российские технологии РЭБ выигрывают у американских и представляют особую угрозу для Вашингтона и сил НАТО в Европе.

Он считает, что системы РФ представляют собой «зрелую технологию», которая продолжает развиваться после распада СССР. Эксперт отметил, что США могли опережать Советский Союз в подобных технологиях в период «холодной войны», но из-за «отсутствия угрозы, которую Москва представляла до 1991 года», Вашингтон потерял свое лидерство.

«Так что за последние несколько лет американцы внезапно столкнулись с их истощившимися возможностями по сравнению с российскими технологиями радиоэлектронной борьбы. Объективно говоря, Соединенные Штаты могут догнать нынешний российский потенциал, но на это потребуется время», — констатировал Бендетт.

По его словам, российские системы РЭБ потенциально способны функционировать на сотнях километров и предусматривают работу в условиях недоступности GPS и ГЛОНАСС.

К тому же, они прошли испытания в боевых условиях в Сирии, обратил внимание специалист.

Он отметил, что сегодня в САР и в Черном море Россия собирает многочисленные сигналы разведки от всех видов западных активов: «от ракет до самолетов и других электронных сигнатур». «Это больше всего на свете может представлять потенциальную угрозу для западного технологического доминирования, поскольку российские системы радиоэлектронной борьбы могут научиться противостоять американской военной технике НАТО, ориентируясь на ее специфические электронные сигналы и сигнатуры», — сказал аналитик.

Он также выразил мнение, что Россия планирует использовать в системах РЭБ искусственный интеллект и даже интегрировать такие технологии по «всей своей боевой силе».