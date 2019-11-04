Новая дата: когда пройдет отвод войск у Петровского

Украинские власти назвали новую дату разведения сил у поселка Петровское в Донбасса. Так, по словам, руководителя силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе Владимира Кравченко, если будет соблюден режим тишины, то развод наступит 8 ноября.

«Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, 7 [ноября] — приступаем, 8 [ноября] — фактически разводим [силы и средства], если не будет нарушения режима тишины», — цитирует Кравченко агентство Укринформ.

Украинский военный также напомнил, что фактическое отсутствие обстрелов в течение недели должна подтвердить мониторинговая миссия ОБСЕ. Как уточнил представитель Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Александр Борщевский, 7 ноября пройдет верификация прекращения огня и уведомление об этом ОБСЕ. «И с 12.00 [13.00 мск] 8 ноября вооруженные силы [Украины] в случае прекращения огня смогут начать практические меры по разведению сил и средств на этом участке», — сообщил он на брифинге.

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В понедельник, 4 ноября, представители Донецкой народной республики (ДНР) сообщили оппонентам, что готовы к отводу сил на этом участке, выпустив сигнальную ракету белого цвета. Зеркальных действий с украинской стороны не последовало.

В ДНР впоследствии отметили, что бойцы ВСУ саботировали начало отвода войск у Петровского. «Никакого отвода сегодня нет. <...> Со стороны ДНР мы готовы к разведению сил и средств и выполнению всех взятых на себя обязательств», — сказал 4 ноября руководитель представительства ДНР в СЦКК режима прекращения огня Руслан Якубов.

В МИД Украины между тем отметили, что разведение сил на этой пилотной территории не наступило, поскольку был нарушен режим прекращения огня, передает РИА «Новости». «Что касается неразведения в зоне Петровского, то вы знаете, что, по нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня. Но несколько дней тому назад были обстрелы в районе разведения …это было зафиксировано СММ ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести разведение», — заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Вместе с тем он уверен, что отвод сторонами конфликта своих войск от линии соприкосновения в Петровском будет означать, что выполнены все условия для проведения встречи «нормандской четверки».

Тем временем российский полпред в контактной группе Борис Грызлов считает, что Киев в очередной раз срывает процесс разведения сил в районе Петровского, что противоречит соглашениям.

«Вопреки достигнутым 29 октября на заседании контактной группы договоренностям, Киев срывает начало процесса возобновления разведения сил и средств в Петровском», — заявил политик.

Он отметил, что разведение на этих территория должно было начаться 4 ноября, однако ВСУ не приступили к отводу сил, в то время как ополченцы были готовы начать процесс.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о том, что силовики и ополченцы начнут зеркальное разведение войск у Петровского 4 ноября. Эту же дату озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако он ставил условие: процессу должен предшествовать режим перемирия, который длился бы семь дней.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Согласно договоренностям, были созданы три пилотные зоны безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось провести процесс на территории первых двух пунктов, однако силовики впоследствии вернулись в эти районы.

Попытки возобновить этот процесс были начаты лишь летом этого года, когда к власти пришел Владимир Зеленский. 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской. Затем 1 октября контактная группа подписала «формулу Штайнмайера», которая помогает реализовывать Минские договоренности. Кроме того, участники переговоров договорились о разведении сил на оставшихся территориях. Планировалось, что полный отвод войск завершится к середине октября. Однако, по словам представителей ДНР, украинские силовики срывали этот процесс.

Кроме того, против того, чтобы Украина убирала оружие со своих позиций, выступали украинские националисты. После подписания «формулы» по стране прошли массовые митинги. Радикалы требовали отказаться от договоренностей, заключенных в Минске в 2015 году, а также от «формулы Штайнмайера». Националисты также заняли позиции в районе разведения сил у Золотого.

После того, как туда неожиданно приехал Зеленский и потребовал «убрать оружие», на линии соприкосновения вблизи этого поселка начался развод войск 29 октября. 1 ноября представители ЛНР заявили, что процесс окончен. 2 ноября это подтвердили и украинские власти.