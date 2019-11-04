Тишины не было: Киев обвинил ополчение в срыве разведения сил

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сочли провокацией сообщение ополченцев об их готовности приступить к разведению сил в районе населенного пункта Петровское. Это объяснили тем, что со стороны самопровозглашенных республик в последнее время были нарушения режима прекращения огня.

Реклама

«В ряде СМИ 3 ноября появилась информация о том, что оккупационная власть 4 ноября готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 «Петровское», в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12.00 (13.00 мск) 4 ноября. В этом контексте заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и замыливанием глаз мировому сообществу», — цитирует заявление представителей Киева в СЦКК пресс-центр операции Объединенных сил Украины (ООС) в Facebook.

В СЦКК указали на то, что ополченцы не соблюдают минские соглашения и обязательства в трехсторонней контактной группе по установлению устойчивого режима прекращения огня.

Как указали в отчете СММ ОБСЕ, последний раз нарушение режима тишины в пределах участка № 3 «Петровское» имело место 30 октября. При этом минские договоренности предполагают, что разведение сил и средств происходит после полного прекращения огня на семь суток, напомнили в ООС. Там настаивают на том, что необходимый недельный режим тишины не был соблюден.

В конце прошлого месяца президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского запланировано на 4 ноября. По его словам, это должно произойти, если безопасность там будет сохраняться в течение недели. Это разведение согласовали на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 29 октября.

Как напомнил Зеленский, согласование «формулы Штайнмайера» и разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе — условия для встречи стран-членов «нормандского формата», в который входят Украина, Россия, Франция и Германия. «Я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться «нормандской четверкой», потому что главный результат — это договоренности о прекращении войны», — подчеркнул украинский лидер.

За неделю до этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал РИА «Новости», что, по мнению Москвы, Киев не предпринимает никаких шагов для проведения саммита в «нормандском формате».

В частности, он указал на противоречивое отношение к «формуле Штайнмайера» с украинской стороны.

Кроме того согласованные ранее договоренности о разведении сил в Золотом и Петровском не выполняются, хотя именно эти пункты Россия выдвигала как условия для возобновления переговоров, сказал представитель Кремля.

При этом ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все условия для проведения нового саммита «нормандской четверки». Об этом он сказал на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Решение о разведении противоборствующих сторон в Донбассе представители Украины, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), России и ОБСЕ подписали в сентябре 2016 года. В соответствии с этими договоренностями в регионе должны были создать три пилотных зоны безопасности: у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. В первых двух пунктах войска развели почти сразу, но в районе Станицы Луганской процесс затянулся, и выведенные ранее воинские части из Золотого и Петровского снова вернулись туда.

С приходом к власти на Украине Зеленского попытки возобновить отвод войск активизировались. 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской.

В Золотом этот процесс начался 29 октября в 12:00 (13:00 мск), сообщил украинский штаб операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. В сообщении на его странице в Facebook подчеркнули, что это стало возможным благодаря режиму прекращения огня в Донбассе, который сохранялся на протяжении недели до этого.

Это разведение должно было состояться 7 октября, но Киев отменил его, объяснив это нарушением необходимого семидневного перемирия. В течение недели после этого стороны еще несколько раз пытались отвести войска. ДНР и ЛНР каждый раз подавали сигнал о готовности, но ответа со стороны Киева не было.

На следующий день после того, как в Золотом началось реальное разведение сил, Зеленский обозначил три условия, необходимых для установления мира в Донбассе.

Во-первых, по словам главы государства, необходимо завершить горячую стадию и прекратить огонь. После этого нужно будет заняться вопросом примирения людей, и только тогда приступать к реализации третьего условия — реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.