«Будете кормить чужую армию»: украинские военные жалуются на еду

Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны. Он обратил внимание, что в стране до сих пор существует военный налог в 1,5%, и поинтересовался, куда уходят средства, которые выделяются на поставки продуктов в военные части.

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«Тот, кто не хочет кормить свою армию, будет скоро кормить чужую», — предупредил военнослужащий.

Проблема с питанием в украинской армии существует не первый день. В середине августа офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что

военнослужащие 46-й бригады ВСУ грабят местных жителей из-за отсутствия продовольственного обеспечения.

«Военнослужащие вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами питания, грабя местное население. Жители населенного пункта Счастье сообщили нам уже о четырех таких случаях за прошедшую неделю», — цитировал Филипоненко Луганский информационный центр.

Он пояснил, что эти бойцы прибыли на замену 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, но их не поставили на продовольственное довольствие.

О проблеме с системой питания личного состава в украинской армии в ЛНР сообщали еще в марте. РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника управления народной милиции республики Михаила Филипоненко сообщали, что бойцы ВСУ несколько недель питались просроченными консервами.

«Также не хватает одноразовой посуды и приборов, положенных согласно натовской системе питания, на которую Вооруженные силы Украины перешли еще в прошлом году», — указал Филипоненко.

По его словам, это стало причиной пищевых отравлений и кишечных заболеваний, с которыми в течение недели госпитализировали более десяти военнослужащих.

В ноябре 2017 года в ходе проверки в курсантской столовой Харьковского национального университета Воздушных сил Украины им. Кожедуба в пище обнаружили червей и тараканов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики», — возмутился он.

Прокурор пояснил, что проверка проходила в рамках расследования хищений, после того как генерал-майора, руководившего учебным заведением, и его заместителя задержали по подозрению в растрате 2,4 млн гривен.

Как рассказал Матиос, в его ведомство поступило 17 рапортов от курсантов, которые жаловались на насекомых в продуктах питания.

Незадолго до этого в банках с консервами для украинских военных нашли посторонние предметы, в том числе резиновые перчатки. Проведенная оборонным ведомством проверка подтвердила, что продукция сразу нескольких производителей армейского питания не отвечает нормам.

В декабре 2017 года минобороны Украины предложило изменить пайки военнослужащих ВСУ и других формирований, сообщало издание «Наши деньги», ссылаясь на проект соответствующего постановления.

По информации журналистов, документ внесли на рассмотрение правительственного комитета 30 ноября. Он предполагал замену одних продуктов другими «в пределах стоимости норм питания и пищевой ценности».

Например, сухим молоком, простоквашей и кисломолочными продуктами предлагалось заменить мясо первой категории.

Эксперты раскритиковали проект, подчеркнув, что такая замена продуктов не предусмотрена нормами, действующими в ВСУ. К тому же они обратил внимание, что некоторые положения документа «допускают двойное прочтение», и подобные изменения могут снизить калорийность и сбалансированность норм питания. Помимо прочего, по мнению специалистов, это может подорвать моральный дух бойцов и создать социальную напряженность среди личного состава.

За несколько месяцев до этого бойцы ВСУ и волонтеры выступили на пресс-конференции в Киеве, где заявили, что консервированное тушеное мясо, которым кормят украинских солдат, непригодно в пищу. Более того, этот продукт, по их словам, не хотят употреблять даже собаки.

«В консервах содержатся пищевые отходы, жилы, щетина, хрящи. Мы эти консервы открывали у нас в офисе, возмущению нет предела. Вонь разошлась по всему залу. Отпало желание идти на обед. Эту тушенку даже собаки есть отказались, их тошнит», — рассказала волонтер Власта Негря.

Старший сержант 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Николай Ходунько в свою очередь отметил, что в армии жир от тушенки используют, чтобы разводить огонь. «Ты открываешь эту банку тушенки, съел эту субстанцию, потом желудок начинает (...) лежишь и думаешь: «Что я съел?»», — сказал он.

После этой пресс-конференции депутат Верховной рады Виталий Куприй написал в своем Facebook, что «чиновники из Министерства обороны пытались кормить наших героев собачьим кормом под видом консервов с тушенкой».

Волонтер Богдан Хаустов уточнил, что непригодность в пищу тушенки в ВСУ подтвердили результаты лабораторной экспертизы.