Первый шаг: ЛНР и Украина развели войска

Киев и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) завершили процесс разведения сил у города Золотое в Донбассе. Об этом рассказал руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

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«Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке номер 2 «Золотое». О чем было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств. Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне», — цитирует Михаила Филипоненко РИА «Новости».

Разведение сил началось во вторник, на процесс было отведено три дня. Вскоре отвод войск должен также произойти и в Петровском Донецкой области.

Согласно графику, установленному в ходе заседания контактной группы в Минске 29 октября, 2 ноября должны начаться подготовительные мероприятия. Если все пройдет по плану и без нарушений, то на следующий день Донецк доложит наблюдателям о готовности приступить к отводу. Разведение сил запланировано на 4 ноября. Информацию об этом подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно и в Петровском течение недели, то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», — рассказал украинский лидер в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 31 октября.

В тот же день, однако, наблюдателями ОБСЕ были зафиксированы обстрелы около Петровского. Впрочем, в своем докладе миссия не уточнила, какая сторона открыла огонь.

Отвод войск, наряду с согласованием «формулы Штайнмайера», является необходимым условием для встречи в «Нормандском формате». Формула предполагает соблюдение двух из 13 пунктов минских соглашений — проведение в Донбассе местных выборов и предоставление региону особого статуса.

Изначально процесс планировалось запустить 9 октября. Однако отвод был сорван украинскими националистами, которые прибыли на линию разграничения, чтобы помешать планам Киева.

При этом украинская сторона заявила, что разведение сорвалось из-за нарушения режима тишины.

В течение недели стороны еще несколько раз пытались отвести войска. ДНР и ЛНР каждый раз подавали сигнал о готовности, но ответа со стороны Киева не было. 11 октября стало ясно, что разведение сорвано.

На следующий день после начавшегося наконец разведения сил в Золотом Зеленский обозначил три условия, необходимых для установления мира в Донбассе. В первую очередь, уверен глава государства, необходимо завершить горячую стадию и прекратить огонь. Затем нужно будет заняться вопросом примирения людей, и только после этого приступать к реализации третьего условия — реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

Украинский лидер пообещал, что прекращения огня состоится в скором времени. Он также отметил важность достижения консенсуса в вопросе будущего Донбасса.

Спустя три недели президенту все же удалось взять ситуацию под свой контроль и реализовать задуманное. Он проводил встречи с лидерами националистических движений, а также посещал Золотое.

Во время своего визита президент Украины встретился с добровольческими отрядами, которые отказывались сложить оружие из-за «угроз, связанных с перемирием». По завершению сложных переговоров Зеленскому удалось добиться вывоза вооружений националистических батальонов, что открыло дорогу к разведению сил.

Недовольство радикалов, однако, не утихает. Для националистически настроенной части украинского общества соблюдение минских соглашений приравнивается к поражению и капитуляции. Предоставление особого статуса Донбассу они воспринимают как потенциальное начало федерализации Украины.