Закрытое небо: Трамп разорвет еще один договор с Россией

Президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы говорится о желании Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, говорится в статье, точно ли в Белом доме приняли «окончательное решение» о денонсации договора. Консультации по вопросу ДОН продолжаются, отметил один из собеседников издания.

В начале октября председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель раскритиковал планы Трампа выйти из ДОН. В письме Энгеля советнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену говорится, что этот договор дает возможность США и союзникам контролировать развертывание Вооруженных сил России. Выход из ДОН может разделить НАТО и подорвать репутацию Штатов как стабильного и предсказуемого партнера, заявлял конгрессмен.

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На следующий день члены Демократической партии из сената и палаты представителей обратились к министру обороны США Марку Эсперу и главе Госдепартамента Майклу Помпео с призывом отказаться от планов по возможному выходу из ДОН.

В Минобороны РФ считают, что американская сторона заинтересована в сохранении Договора и доказывает это на деле. Как заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, именно США подают самые большие заявки для полетов над Россией.

Военный подчеркнул, что в 2020 году из 38 заранее запланированных наблюдательных полетов над территорией России американская сторона заявила 21 полет. «В 2017 и 2018 годах Штаты провели над нами по 16 наблюдательных полетов», — заявил он.

Рыжков также отметил, что в США есть серьезные противоречия по вопросу выхода из соглашения. «Кто победит – время покажет», — подытожил генерал.

Тогда же бывший глава Пентагона Уильям Перри, экс-руководитель Госдепа США Джордж Шульц и бывший сенатор Сэмюэл Нанн заявили, что Белый дом серьезно ошибется, денонсировав соглашение.

Договор по открытому небу был подписан мировыми державами 24 марта 1992 года в Хельсинки. Он предоставляет государствам-участникам право проводить наблюдательные полеты над любыми территориями партнеров в соответствии с оговоренными квотами миссий.

ДОН также учредил Консультативную комиссию по открытому небу, решения в которой принимаются совещательно и имеют обязательную силу.

Страны-участницы договора могут задействовать оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, видеокамеры с изображением на дисплее в реальном масштабе времени, радиолокационные станции бокового обзора с синтезированной апертурой, инфракрасные устройства. Однако есть определенные ограничения по качеству передаваемого изображения.

Стоит отметить, что соблюдение ДОН уже становилось камнем преткновения в отношениях между Россией и США. В 2017 году Госдеп обвинил Москву в «несоблюдении» договора.

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, вместе с тем, заявил на слушаниях в сенате, что сохранение Договора по открытому небу с Россией — в интересах США.

На вопрос одного из сенаторов о якобы нарушении Россией положений документа генерал Данфорд заявил, что «будет лучше, если ДОН с Россией будет и дальше реализовываться, но если Россия не будет выполнять его положения, то тогда договор не нужен». Российская сторона обвинения со стороны американцев отрицала.

Причиной конфликта было ограничение полетов для иностранных наблюдателей над Калининградской областью. В ответ Штаты решили запретить россиянам совершать полеты над Гавайями и Аляской.

Полеты впоследствии продолжились. Неделей ранее стало известно, что российские военные готовятся к проведению наблюдательного полета над США и Польшей.

Газета «Красная звезда» подчеркивает, что Россия проведет два наблюдательных полета уже на этой неделе.

В Америку выполнять миссию полетит российский самолет Ту-154МЛК-1. Стартует он с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета — 5,1 тыс. км. Над Польшей же наблюдатели совершат полеты на Aн-30Б, взлетев с варшавского аэродрома. Максимальная дальность этого полета составит 1,4 тыс. км.