Росгвардеец погиб на экзамене: чего стоит краповый берет

На испытания в Хабаровский край съехались бойцы Росгвардии со всего Дальневосточного федерального округа. У погибшего был опыт службы в горячих точках, но общая усталость от предыдущих тестов и количество полученных ударов сыграли свою роль.

Реклама

Необходимо отметить, что краповый берет является, без преувеличения, символом подразделений Росгвардии и носится только теми военнослужащими, которые удостоены данного права по своим профессиональным, физическим и моральным качествам, а также бойцами и командирами, принимавшими участие в боевых действиях и в специальных операциях и получившими тяжелые ранения и увечья, не позволяющие участвовать в испытаниях.

Краповый берет, как известно, вручается бойцам Росгвардии после прохождения серии квалификационных испытаний. Кратко напомним их содержание.

Основные испытания проводятся в один день и включают в себя марш-бросок на расстояние не менее 12 км с последующим преодолением препятствий СПП (специальной полосы препятствий) в экстремальных условиях, осмотр подготовки по штурму высотных зданий, акробатику и рукопашный бой.

При совершении 12-тикилометрового марш-броска обычно решаются следующие вводные: внезапный «обстрел» противником; нападение с воздуха; преодоление водной преграды (обязательно); участок заражения отравляющими веществами; преодоление завалов, участков болотистой местности и других естественных препятствий; эвакуация раненых с поля боя.

В конце квалификационных испытаний проводятся учебные поединки (по мнению организаторов, именно они имеют особое значение). Поединок ведется в течение 12 минут без перерыва со сменой трех партнеров, один из которых — такой же экзаменуемый, остальные — военнослужащие, уже имеющие краповый берет.

В случае пассивного ведения поединка испытуемыми между собой на одну минуту их «разбивают», и с каждым из них поединок ведут смотрящие, которые будут участвовать в испытаниях очередных испытуемых. Если испытуемые по-прежнему проявляют пассивность, «разбивание» повторяется.

Выдержавшим испытание считается военнослужащий, продержавшийся без нокаута и сам действующий активно в течение 12 минут. Оценку «зачет» — «незачет» дают проверяющий (проводящий спарринг с испытуемыми) и члены комиссии, контролирующие поединки испытуемых.

Несмотря на всю их сложность, не будет большим преувеличением сказать, что квалификационные испытания на предмет получения крапового берета в Росгвардии являются разновидностью спортивных состязаний, а носители этого знака отличия не всегда являются бойцами и командирами, отличившимися в ходе ведения боевых действий. Иными словами, это не боевая награда (боевой знак отличия).

Хотя возможностей проявить себя в ходе реальной борьбы с теми же террористами у бойцов Росгвардии в наше время, к сожалению, более чем достаточно.

Скажем, нет в положении о краповом берете таких слов, что этим знаком отличия награждаются те бойцы, «кто гранатами, бутылками с горючей смесью уничтожил на поле боя или в тылу противника вражеский танк»; «кто, руководя частью или подразделением, окруженными противником, разбил противника, вывел свою часть (подразделение) из окружения без потери вооружения и военного имущества»; «кто, борясь с превосходящими силами противника, не сдал ни пяди своих позиций и причинил противнику большой урон».

Надо ли пересматривать Положение о краповом берете или вводить для бойцов Росгвардии новые знаки отличия (при этом отменяя или модернизируя прежние) — это дело все-таки руководства Росгвардии.

Хотя, разумеется, в этом деле могли бы быть и какие-либо новации. В частности, учреждение знаков отличия за участие в боевых действиях (и борьбе с террористическими формированиями). В ряде вооруженных сил мира подобные знаки отличия (наряду с государственными наградами) имеются (или имелись в прежних войнах).

Они могут весьма по-разному называться. К примеру, представляется целесообразным учреждение знака «За рукопашный бой». В этом случае, очевидно, обладатель подобного знака награжден не за кросс по пересеченной местности, а за умелое владение в ближнем бою с противником штыком, прикладом и малой саперной лопаткой. Более того, боец вышел из этого противоборства победителем и не является обладателем банальных синяков и шишек, которыми его украсили свои же товарищи по подразделению в ходе квалификационных испытаний.

Или же, к примеру, рассмотрим вариант такого знака отличия как «Участник атак» (штурма, если угодно, название может быть разным).

Можно не сомневаться, что для бойцов и командиров это была бы особо престижная награда.

Соревнования на выносливость — дело, безусловно, для личного состав хорошее, но возводить их до уровня культа и предмета поклонения, наверное, все же не стоит. К тому же, вовсе не факт, что обладатели даже высоких спортивных наград будут столь же мужественно вести себя под огнем противника.

Боевой опыт нельзя прибрести в результате учений и тренировок. Его можно получить только в ходе реального ведения боевых действий. Как бы не было незначительно число обладателей отличий, полученных на полях войны, в своих подразделениях их влияние было бы более чем заметно. И эти знаки никак не могут заменить предметы, полученные в ходе спортивных состязаний.