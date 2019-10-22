Отказ двигателей: российский ледокол подал сигнал о бедствии

Российский ледокол «Тор» по ошибке подал сигнал бедствия у берегов Норвегии к западу от Олесунна. Причиной отправки SOS послужил сбой в работе оборудования судна, к которому привел сильный шторм.

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Сигнал бедствия получила норвежская служба спасения. Позже выяснилось, что причиной стала остановка двигателей. Ведомство направило к судну спасательный вертолет и несколько буксиров. На борту ледокола находятся 33 человека, в районе «бедствия» продолжается сильный шторм.

Российский ледокол действительно потерял мощность двигателей из-за шторма, однако в итоге смог начать маневрирование и исключить возможную опасность для экипажа. В Росморпорте, которому принадлежит судно, отметили, что «Тор» продолжил следовать по своему маршруту.

«Никаких проблем нет, ледокол в порядке, экипаж в безопасности. Сигнал бедствия был подан случайно», — цитирует ТАСС представителя компании.

Отправка сигнала SOS произошла из-за ошибки оборудования судна, отметили в Росморпорте, шторм привел к сбою в его работе, а после «произошла самовольная подача сигнала бедствия».

Спасательные службы Норвегии также подтвердили эту информацию и добавили, что два из четырех двигателей судна вышли из строя, но это не мешает экипажу управлять ледоколом. Как отмечает ТАСС, все члены команды «Тора» отказались покидать судно, хотя норвежские спасатели предлагали эвакуировать их с помощью вертолета.

В настоящее время ледокол находится в 12 морских милях (22,2 км) от побережья Норвегии, к нему направляются катера береговой охраны и службы спасения. При этом «Тор» продолжает следовать по своему маршруту из Санкт-Петербурга в Сабетту.

Стоит отметить, что этот дизель-электрический ледокол был построен еще в 1964 году, в последнее время «Тор» используется для ледокольного обеспечения судов в морском порту Сабетта. Кроме того, судно имеет достаточно небольшие габариты и осадку 6,5 метра.

В марте круизный лайнер Viking Sky также отправил SOS из-за сильного шторма у берегов Норвегии, но тогда этот сигнал был совсем не ложным.

Лайнер, на борту которого находились 1373 человека, из которых 915 — пассажиры, отправился из города Берген плавание вдоль побережья Норвегии. Корабль должен был совершить ряд остановок в городах Нарвик, Алта, Тромсо, Бодо и в итоге завершить путешествие в британском порту Тилбури.

Однако на участке под названием Хустадвик около города Мольде судно полностью потеряло ход из-за отказа всех двигателей. Экипаж подал сигнал бедствия, но прибытие спасателей сильно задерживал шторм — волны достигали высоты в 8 метров, а скорость ветра превышала 70 км/ч.

В таких условия лайнер начал постепенно смещаться в сторону берега, членам команды Viking Sky удалось восстановить работу одного из двигателей и бросить якорь, за счет этого ситуация не стала критической — судно не оказалось на камнях.

Спасательная операция началась 23-24 марта, сотрудники норвежских спасательных служб эвакуировали с борта лайнера более 480 человек, часть из них с различными травмами. Спустя сутки судно смогло своим ходом добраться до порта Молде, доставив остальных пассажиров на берег.

По выводам норвежского агентства морского движения, причиной отказа двигателя Viking Sky стал низкий уровень масла, из-за которого силовые агрегаты отключились автоматически. При этом данным показателем не было никаких проблем до входа лайнера в «зону шторма».

К слову, после ЧП с Viking Sky газета Klassekampen сообщила, что Норвегия заключила соглашения о спасении с соседними странами, в том числе с Россией. Дело в том, что у норвежских спасателей сильно ограничены ресурсы и в случае повторения таких инцидентов, им придется положится на иностранную помощь.