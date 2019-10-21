«Лучи смерти»: США испытывают боевой лазер

Контракт на разработку боевого лазерного комплекса в 2015 году выиграла компания Northrop Grumman. Согласно проектной документации, мощность луча должна составить не менее 150 кВт. Полное название этой программы можно приблизительно перевести как «Программа достижения полной готовности твердотельной лазерной технологии» (Solid-State Laser Technology Maturation, SSL-TM). Об этом пишет издание Drive.

В соответствии с программой SSL-TM планируется поставить на оснащение ВМС США «корабельный лазер с мощностью луча до 150 кВт, который обеспечит повышенную эффективность против небольших кораблей и катеров, а также беспилотных летательных аппаратов».

Это следует из обзора проектов в области направленной энергии ВМС США, который исследовательская служба конгресса США опубликовала в сентябре 2019 года.

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В январе 2018 года ВМС объявили, что намерены установить лазер SSL-TM на недавно построенном десантном транспорте-доке USS Portland (LPD-27). Испытания SSL-TM на корабле в море запланированы на четвертый квартал 2019 года.

Как известно, для поражения беспилотных летательных аппаратов достаточно уровня мощности боевого лазерного комплекса примерно до 100 кВт. Чтобы уничтожить катер или небольшой корабль, требуется уже уровень мощности в сотни кВт.

А для того, чтобы поразить управляемую ракету в полете, необходимо не менее 500 кВт (при проектировании лазера надо стартовать именно с этой отметки).

Достигнутый американцами уровень в 150 кВт говорит, что ВМС США с помощью боевых лазерных комплексов уже по силам борьба с беспилотными летательными аппаратами и катерами. Однако для того, чтобы успешно поражать сверхзвуковые управляемые ракеты класса «воздух-земля» («воздух-корабль»), необходимо выходить на мощность боевого лазерного комплекса более 1 МВт, а чтобы обеспечить оборону боевой группы кораблей (отряда боевых кораблей, авианосной ударной группы) на дальностях 5-20 км, надо выходить на уровень мощности боевого лазерного комплекса до 3 МВт.

К слову, ВМС США собирались испытать боевой лазерный комплекс мощностью в 150 кВт еще в 2017 году, и ранее «Газета.Ru» писала об этом.

Главное достоинство боевого лазерного комплекса — крайне низкая стоимость выстрела. Как ранее говорил Гай Ренар, директор и менеджер соответствующей программы Northrop Grumman Aerospace Systems, стоимость одного выстрела обойдется примерно по цене одного галлона дизельного топлива — меньше доллара. По его словам, новое высокоточное оружие будет защищать «не только моряков нашего флота, но и его бумажник».

Уровень мощности в 150 кВт, кстати, в пять раз превосходит лазерный комплекс, испытанный впервые в 2014 году в Персидском заливе. Американские разработчики еще тогда утверждали, что решили главную задачу — создали мощный накопитель электроэнергии.

По мнению американских специалистов, 150 кВт — это настоящий прорыв по сравнению с предыдущим боевым лазером мощностью всего 30 кВт AN/SEQ-3 (XN-1), который был установлен в 2014 году на десантном транспорте-доке ВМС США Ponce. Последний был разработан Электро-оптическим центром (Electro-Optics Center, EOC) Пенсильванского университета и компанией L-3 Communication для поражения небольших судов, катеров и дронов.

Как ранее писала «Газета.Ru», недавно ушедший в отставку руководитель управления надводных сил командования морских операций ВМС США контр-адмирал Рональд Боксалл, заявил, что военно-морские силы США получат высокоэнергетический лазер и интегрированный оптический ослепитель, а также сопряженную с ними систему разведки уже в 2021 году.

По словам аналитика из Центра стратегических и бюджетных оценок США Брайана Кларка, в настоящее время в США проводятся исследования, целью которых является уточнение, могут ли ВМС в перспективе использовать лазерные технологии для поражения даже гиперзвуковых ракет.

Как убежден Брайан Кларк, оснащение кораблей ВМС США боевыми лазерами в настоящее время уже находится в плоскости «когда», а не «если».

«Лазер способен сбивать крылатые ракеты. И это произойдет в ближайшем будущем», — подтвердил Кларк.

«В этом нет никакой особой технической проблемы. Речь идет о разработке лазера с форм-фактором, который подойдет для корабля и корабля с мощностью, достаточной для его питания. Это вполне технически решаемая задача», — добавил Кларк.

По его мнению, востребованность корабельного боевого лазера вытекает из совершенствования высокотехнологичных противокорабельных крылатых ракет (и их распространения в мире), скорость полета которых постоянно растет, а непредсказуемость траектории только увеличивается.

Ранее руководство по боевой работе информационно-управляющей системы «Иджис» требовало, чтобы корабли ВМС США в ходе стрельбы по воздушной цели производили два последовательных пуска зенитных управляемых ракет (ЗУР). После подрыва боевой части первой ракеты расчетом осуществлялась оценка эффективности первого пуска. При неуспешном первом пуске запускали вторую ЗУР.

Но в США считают, что Китай и Россия разрабатывают новую тактику применения противокорабельных ракет. По мнению военно-морских аналитиков США, Москва и Пекин планируют в ходе боестолкновения на море запускать больше противокорабельных ракет, чем могут отразить системы самообороны кораблей ВМС США.

То есть смысл такой «банзай-атаки» заключается в том, чтобы заставить американский флот израсходовать все свои ракеты и оставить его абсолютно беззащитным для последующих нападений, или же превысить в ходе удара возможности кораблей США по огневой производительности своих систем и комплексов. Так одержать победу в подобном бою теоретически возможно, но это будет противникам США стоить весьма и весьма дорого.

Цель боевого применения корабельных лазеров заключается в том, чтобы заставить такие виды нападений обходиться вероятному врагу еще дороже, чем отбивать ракетные атаки кораблями ВМС США традиционными способами. По сути дела, речь идет о неиссякаемом боекомплекте на кораблях ВМС США.

У боевого лазерного комплекса есть еще одно достоинство. «Многие люди думают, что лазеры — это то, что стреляет, но лазеры также являются очень хорошим средством разведки, то есть сенсором. Когда вы приближаетесь к радиолокационной станции, возможности РЛС объективно ухудшаются. Когда вы приближаетесь к лазеру, он становится только лучше», — так контр-адмирал Рональд Боксалл объяснил некоторые преимущества лазерного оружия.