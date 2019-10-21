35 часов: Турция предъявила курдам ультиматум

Сирийский кризис должен решаться политическим, а не военным путем, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Это заявление он сделал в Стамбуле, передает ТАСС.

«Кризис не может быть решен военным путем. Нам необходимо умиротворить страну, добиться режима прекращения огня», — подчеркнул глава турецкого МИДа.

Он также раскритиковал США за поддержку курдских ополченцев из «Сил народной самообороны», которых Анкара считает террористической организацией. По мнению Чавушоглу, Вашингтон не выполнил взятых на себя обязательств, вооружая курдов.

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Он добавил, что у курдских боевиков есть 35 часов на то, чтобы покинуть территорию предполагаемой зоны безопасности. В противном случае военная операция «Источник мира» будет продолжена «в полную силу».

По словам Чавушоглу, курды уже начали уходить из региона.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии снова начнется, если США не будут придерживаться выполнения взятых на себя обязательств. Как уточнил турецкий лидер, такое развитие событий случится, в случае если после обозначенных 120 часов соглашение с США о выводе сил курдов не будет исполнено.

17 октября вице-президент США Майкл Пенс заявил, что по итогам переговоров с президентом Турции страны пришли к единому решению о прекращении огня на сирийских территориях. Он рассказал, что Турция завершит военную операцию в Сирии после отвода курдских формирований.

Пенс отметил, что американские военные уже работают с отрядами курдов, помогая их отводу. По итогам переговоров страны договорились о прекращении Турцией боевых действий, чтобы позволить курдским силам выйти в безопасную зону в течение 120 часов.

Спустя сутки турецкий президент заявил, что боестолкновений между турками и сирийцами быть не должно. Эрдоган также отметил, что Турция достигла договоренностей с США, но если Сирия начнет атаковать, то Турция ответит.

«И они это знают. Но я думаю, что этого не произойдет», — заключил Эрдоган.

При этом в тот же день Турция возобновила атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении операции «Источник мира». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Атакован был город Рас-эль-Айн, там была слышна стрельба и виден дым от обстрела над несколькими кварталами. Информацию о перестрелке подтвердило агентство Reuters.

Вскоре турецкое командование возложило ответственность за бои на курдов. «Члены террористических группировок Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов за последние 36 часов совершили 14 атак», — заявили в Анкаре.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, заявил, что Анкара должна предпринимать те или иные действия соразмерно ситуации в Сирии. Он также считает, что Турции необходимо не мешать «главному — развитию политического урегулирования в Сирии».

Военная операция «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что она не будет остановлена, пока в Сирии полностью не будет устранена угроза от Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее террористической) и «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Он также выразил мнение, что правительство сирийского президента Башара Асада не способно справиться с терроризмом на своей территории, поэтому турки и «были вынуждены» вмешаться.

Стоит отметить, что курдские формирования Турция считает террористическими, однако при этом ополченцы РПК и отрядов самообороны сражались против ИГ, борясь за свое национальное государство.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, напомнил, что Анкара имеет полное право проводить операции на основании Аданского соглашения, подписанного Анкарой и Дамаском в 1998 году.

Этот договор позволяет турецкой стороне предпринимать необходимые меры по борьбе с террористами в случае, если этого не могут сделать сами сирийские власти, обратил внимание министр. К тому же, добавил он, перед операцией на северо-востоке Сирии Анкара уведомила об этом другие страны и международные организации.