Ракета не пошла: что случилось на учениях «Гром-2019»

Нештатная ситуация на учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019» могла быть вызвана отказом ряда систем подводного крейсера К-44 «Рязань», отвечающих за команду о пуске. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны.

К-44 должна была запустить две межконтинентальные баллистические ракеты Р-29Р и поразить цели на полигоне «Чижа». Первый пуск состоялся успешно 17 октября, а вторая МБР из пусковой шахты не вышла.

Точные причины нештатной ситуации установит специальная комиссия. В ее состав войдут офицеры Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и представители оборонной промышленности.

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Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» является последней из находящихся в строю подлодок проекта «Кальмар». Пусковые установки позволяют забросить три ракеты с боезапасом по 200 килотонн каждый на дальность порядка 6,5 тыс. км.

Стратегические командно-штабные учения по управлению вооруженными силами «Гром-2019» прошли с 15 по 17 октября. В них были задействованы 12 тыс. военнослужащих, а также 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, включая пять стратегических ракетоносцев, до 15 кораблей, пять подлодок, 310 единиц бронетехники и спецавтомобилей.

В ходе учений стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

«Проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания. Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме», — подчеркнули в Минобороны. Российские военные обратили внимание, что все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

В ведомстве пояснили, что управление практическими пусками ракет осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.

«Замыслом учения предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ... происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства», — рассказал представитель военного ведомства накануне учений.

За месяц до этого в России проходили стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Маневры прошли на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря.

На учениях отрабатывались операции по обеспечению безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьба с международным терроризмом.

В Оренбургской области российские ракетчики провели успешный пуск крылатой ракеты «Искандер-М». Была уничтожена цель, имитирующая критически важный объект условного противника. Для оценки эффективности удара в воздух был поднят беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Не обошлось и без инцидентов — две бронемашины десанта, сброшенные с самолетов на парашютах, разбились вдребезги. Минобороны сообщает, что у десантируемых с самолета Ил-76 бронемашин не сработали парашютные системы. В результате две БМД рухнули на землю с высоты нескольких сот метров.

Внутри техники не было экипажей, поначалу Минобороны заявило, что пострадавших в результате инцидента не было. Впоследствии появилась информация о пяти пострадавших десантниках, которые прыгали отдельно от техники.

Масштабные военные учения регулярно проходят в России, охватывая почти все регионы страны. Обычно они проходят на нескольких полигонах, причем как на земле, так и на море. Верховный главнокомандующий регулярно посещает учения, наблюдая за работой российских солдат и офицеров. При этом западные журналисты периодически заявляют, что Россия таким образом готовится к агрессии — хотя учения открыты для иностранных наблюдателей, а военная доктрина РФ не предусматривает агрессивных наступательных действий.

Самым масштабным мероприятием подготовки войск за всю историю современной России стали маневры «Восток-2018». Они прошли в международном формате с привлечением воинских формирований Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии.

По численности войск, количеству вооружения и военной техники данное мероприятие сопоставимо с маневрами «Запад-1981», а по территориальному размаху и масштабности перегруппировок такие мероприятия не проводились даже во времена СССР.