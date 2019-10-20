Был сговор? Кому выгодна турецкая операция в Сирии

На первый взгляд, события на северо-востоке Сирии в рамках турецкой военной операции «Источник мира» развиваются непредсказуемо, импульсивно и даже до некоторой степени хаотически. Однако происходящее на этом театре военных действий представляет собой отнюдь не беспорядочное броуновское движение войск и сил сторон, задействованных в конфликте.

Операция турецких вооруженных сил подчас выглядит как согласованные и взаимосвязанные по цели, задачам, месту и времени одновременные и последовательные действия всех заинтересованных сторон, принимающих участие в этом конфликте (разумеется, за исключением курдских формирований, а сирийское руководство поставлено в известность о происходящем лишь, как говорят военные, в части касающейся).

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Ни для кого не секрет, что даже наиболее информированным и компетентным военным обозревателям тех или иных средств массовой информации подчас доступно не более 5% информации о развертывающихся на театре военных действий событиях. К примеру, содержание переговоров и достигнутые при этом по большей части негласные договоренности (порой только устного характера) между лидерами стран, так или иначе задействованных в конфликте (или около него), станут известны в лучшем случае через несколько десятков лет.

Так что по горячим следам в лучшем случае можно выстраивать только более или менее правдоподобные гипотезы, при помощи которых предположительно описать суть происходящих событий.

Для начала обратим внимание на следующий факт.

В ходе проведения операции «Источник мира» не было ни одного инцидента (ни в воздухе, ни на земле), при котором бы от огня турецкой авиации и артиллерии пострадали бы личный состав, вооружение и материальные средства ВС США, российских формирований, подразделений и частей правительственных войск Сирии.

Ранее появившуюся информацию об обстреле наблюдательного поста ВС США на севере Сирии в городе Кобани (Айн-эль-Араб) турецкая сторона опровергает. Тем более, что у американцев никто не пострадал — ни люди, ни техника.

Это, как представляется, говорит только о том, что между главными участниками событий (Турция, Россия, США) ранее достигнуты соответствующие договоренности и ясно обозначены необходимые меры безопасности, а также определены каналы связи для взаимного информирования. В противном случае без инцидентов бы не обошлось — просто таковы реалии войны. 10-15% потерь в ходе любых боевых действий обычно составляют утраты только от «дружественного» огня. Что уж говорить в этом случае о вооруженных формированиях других стран, находящихся в районе боевых действий.

Не приходится сомневаться, что помимо мер безопасности, Турцией, Россией, США обговорены районы и рубежи, на которые должны выйти войска заинтересованных сторон, а также безопасные маршруты вывода американских подразделений из районов ведения боевых действий, а также в том числе и других частей западной коалиции.

К примеру, сирийские соединения вошли в ряд городов на северо-востоке страны (включая Манбидж, Кобани и даже бывшую столицу запрещенной в России организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) — ИГ — Ракку). Войска Башара Асада заняли обширные районы территории, ранее контролируемые курдами, там же появились подразделения российской армии и военной полиции — и при этом вновь не произошло ни одного инцидента с турецкой армией.

Соединенные Штаты добровольно передали стратегический населенный пункт Манбидж сотрудникам военной полиции РФ и правительственным силам САР, оперативно эвакуировав свои подразделения к иракской границе за 24 часа. Наивным было бы считать, что это произошло по инициативе местных американских начальников, которые, как известно, без санкции вышестоящего руководства и полшага не сделают.

В этом же плане следует рассматривать и достигнутые договоренности между США и Турцией о приостановлении операции в Сирии на 120 часов.

Это с одной стороны можно трактовать как определенный успех внешней политики США, а с другой — налицо усилия обеих сторон сохранить в этой ситуации политическое лицо Вашингтону, который в этих событиях смотрится как проигравшая сторона.

С другой стороны, свертывание военного присутствия США в этой стране выглядит в этой ситуации со стороны Вашингтона вполне логичным и последовательным. Абсолютно неясны политические цели, которые можно было бы достигнуть на северо-востоке Сирии военными усилиями двухсот американских морских пехотинцев и спецназовцев.

Ставка США на создание какого-либо альтернативного государства на северо-востоке режиму Башара Асада оказалась полностью несостоятельной. Против этой идеи решительно все влиятельные игроки на ближневосточной арене — и Турция (в первую очередь), и Ирак, и Россия, и Иран. Кроме того, создание подобного квазигосударства потребовало бы колоссальных финансовых вливаний со стороны США (причем с абсолютно непрогнозируемым результатом), а это расходами федерального бюджета США не предусмотрено.

В качестве итога можно сказать и так: США так и не сформировали позитивную повестку для региона, а имеющимися силами и средствами внятного результата добиться нельзя. Кроме головной боли для Вашингтона, никакого другого результата от военного присутствия на северо-востоке Сирии (незаконного с точки зрения международного военного права, особо подчеркнем) нет.

Главным бенефициаром в сложившейся ситуации выглядит Реджеп Тайип Эрдоган. У него слишком много рычагов влияния на обстановку. А давление Запада на Турцию будет в любом случае ограниченным. Иначе это может привести к непредсказуемым последствиям для НАТО, членом которого является Турция.

В плюсах окажется и Сирия, которая вернет под свой контроль обширные территории на северо-востоке страны, что создаст дальнейшие благоприятные предпосылки для стабилизации обстановки внутри страны.

Полностью проигравшая в этом конфликте сторона — курдские формирования, они же Сирийские демократические силы. Ставка, которую сделали руководители «Сирийских демократических сил» на США, оказалась стратегической ошибкой. И никакого иного выхода, как вернуться под крыло законного сирийского правительства, у курдов сегодня просто нет.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).