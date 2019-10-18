Демократы ни при чем: Белый дом оправдался за помощь Украине

США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни. Своей речью он опроверг ранние высказывания, из которых СМИ вынесли, что к заморозке средств для Киева частично привело именно расследование против демократов.

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«И снова СМИ решили неправильно истолковать мои комментарии, чтобы продвинуть предвзятую и политическую охоту на ведьм против президента Трампа. Позвольте мне прояснить: не было никакой услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и какого-либо расследования по выборам 2016 года», — пояснил он.

До этого на брифинге для журналистов в Белом доме он говорил: «Упоминал [ли Трамп в разговоре со мной] в прошлом о коррупции, связанной с сервером НКДП (Национального комитета Демократической партии)? Безусловно, без сомнений. Но на этом все, вот почему мы удержали деньги». К тому же на вопрос журналистов, означает ли это, что Соединенные Штаты просили «услугу за услугу», Малвейни ответил, что Вашингтон делает это постоянно во внешней политике. Именно эти фразы и стали поводом для бурного обсуждения в СМИ. И именно после этого и.о. руководителя администрации президента США был вынужден делать новое заявление.

Теперь Малвейни подчеркнул, что глава государства никогда не просил его удерживать средства, пока Киев «не сделает что-то по серверу».

В конце августа газета Politico сообщила, что глава Соединенных Штатов распорядился пересмотреть военную помощь Украине. Как писало издание, американский лидер хотел убедиться в целесообразности использования этих денег с точки зрения интересов Вашингтона.

В середине сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в ходе состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трамп оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

По данным издания, глава США требовал от президента Украины инициировать расследование в отношении Хантера Байдена, сына экс-кандидата в президенты США и бывшего вице-президента Джо Байдена.

Публикация стала причиной крупного скандала. Политические оппоненты Трампа утверждают, что он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. На сегодняшний день демократ Байден — наиболее вероятный конкурент действующего американского лидера на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. В связи с этим в НКДП считают, что Трамп мог оказывать давление на Зеленского в попытке заручиться поддержкой Киева, чтобы переизбраться на второй срок.

На этом фоне спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. По ее словам, своими действиями президент серьезно нарушил американскую конституцию.

В разгар этого скандала Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским. Из нее следует, что президент США упоминал в нем о возможном нахождении на Украине сервера, имеющего отношение к нанятой для расследования хакерской атаки компании CrowdStrike, которая сотрудничала с НКДП во время выборов 2016 года.

«Я хотел бы, чтобы вы сделали нам одолжение, так как ваша страна прошла через многое и Украина знает много об этом. Я хотел бы, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией, как они говорят Crowdstrike... Я думаю, у вас есть один из богатых людей...Сервер (с которого шла атака — «Газета.Ru»), говорят, он на Украине. Думаю, вы окружаете себя теми же людьми. Я хотел бы, чтобы генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, и я хотел бы, чтобы вы докопались до конца», — сказал Трамп.

Оппоненты президента США считают, что он мог давить на Зеленского военной помощью Украине, оказание которой на тот момент было под вопросом.

В проект американского бюджета на 2020 финансовый год было внесено предложение выделить Украине $250 млн на оборону. Трамп ставил под сомнение целесообразность такого финансирования. В ходе своей речи на Генассамблее американский президент обозначил одну из главных причин своих сомнений: его не устраивает расклад, при котором основную поддержку Украине оказывают США.

Впрочем, уже 3 октября во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме Трамп сообщил, что разблокировал военную помощь стране. Он пояснил, что сделал это только из-за просьб американского сенатора-республиканца от штата Огайо Роба Портмана и других законодателей.