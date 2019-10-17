«Откат на миллионы»: замглавы Генштаба предъявлено обвинение

Начальнику Главного управления связи — замглавы Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве по делу о закупке по завышенным ценам спецтехники для секретных оперативно-технических, а также информационных подразделений Минобороны, передает «Интерфакс».

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Неделей ранее Арсланов дал подписку о невыезде и надлежащем поведении в 235-м Гарнизонном военном суде, в юрисдикцию которого входят районы Беговой, Хамовники, часть районов востока Москвы, а также 19 районов Московской области.

На тот момент генерал не являлся обвиняемым — процедура была проведена в рамках дела в отношении начальника Управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахов. Он был арестован по делу о получении «отката» размером около 30 млн руб., при выполнении контракта на 800 млн руб., на поставку спецтехники, передает «Коммерсант».

Расследование по ч. 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» ведет Главное военное следственное управление СКР. Санкция по данной статье предусматривает заключение на срок до десяти лет.

Также на судебном заседании было сказано, что Кутахов должен находиться под стражей, поскольку на свободе он сможет оказывать давление на свидетелей.

Информацию о возможной преступной деятельности Арсланова и Кутахова правоохранители получили в ходе расследования дело против бывшего генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, обвиняемого в хищении денег на госконтрактах Минобороны на поставку, монтаж и пусконаладку радиооборудования, и согласившегося сотрудничать со следствием. Ущерб по этому делу следствие оценивает в более чем 1 млрд рублей, передает НСН.

Главное управление связи ВС РФ, которое возглавляет Арсланов, занимается организацией связи для военных, следит за состоянием автоматизированных систем управления и компьютерных сетей, поддерживает в постоянной готовности сети фельдъегерско-почтовой связи.

Управление Кутахова занимается разработкой, закупкой, модернизацией и ремонтом вооружения, военной и специальной техники для Восьмого управления Генштаба, которое выполняет комплекс мероприятий по защите государственной тайны и обеспечению информационной безопасности.

В августе нынешнего года Военная прокуратура Калининградского гарнизона провела проверку в работе АО «ЛГМ» по выполнению заказа Минобороны.

«АО было поставлено и установлено на один из кораблей Балтийского флота электронасосное оборудование стоимостью свыше 26 млн рублей с фиктивной эксплуатационной документацией закрытого акционерного общества «Уралэлектромаш» и поддельным свидетельством о его приемке от имени указанного предприятия и военного представительства Минобороны», — сообщало надзорное ведомство.

Материалы проверки военная прокуратура направила в Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении сотрудников компании было возбуждено уголовное дело по за мошенничество, а также по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа».

Двумя месяцами ранее сообщалось, что владелец компании «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в ходе строительства объектов «Нижегородского завода 70-летия Победы».

На данном заводе производят компоненты для зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь». По версии следствия, своей деятельностью обвиняемый нанес ущерб в размере 250 млн рублей.

Дягтерев уже был судим. Так, в 2015 году его приговорили к восьми годам тюрьмы за хищение 1,3 млрд рублей при строительстве объектов космодрома Восточный. Тогда же с него, а также с трех его подчиненных взыскали штраф по миллиону рублей.

В прошлом году по решению суда были снижены сроки заключения для всех фигурантов дела. Дочь Дягтерева освободили в зале суда, двое других вышли на свободу через полтора месяца, а сам топ-менеджер был освобожден в апреле нынешнего года.

Ранее бывший директор ФСБ Николай Ковалев предлагал квалифицировать взятки в сфере обороны и государственного управления не как корыстные преступления, а как «государственную измену», передает ФАН.