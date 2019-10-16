Бои прекратились: армия РФ начала патрулировать Манбидж

Сотрудники военной полиции Минобороны России впервые провели патрулирование в городе Манбидж на севере Сирии в 25 км от границы с Турцией. По словам офицера военной полиции Сафара Сафарова, российские военные принесли мир и порядок в регион.

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«Ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются. Еще неделю назад мы не могли себе позволить заехать в Манбидж открыто, с демонстрацией флага», — приводит ФАН слова военного.

Он также добавил, что единственными, кто чинил препятствия работе военной полиции ВС РФ, были американские солдаты, чьи пути пересекались с зонами контроля российских войск.

За последние сутки 80-тысячный Манбидж стал главным местом действия сил Сирии, России, США и Турции. Накануне Министерство обороны России опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии. Материалы размещены на официальном сайте военного ведомства.

На карте обрисовано положение дел на фронте к вечеру вторника, 15 октября. Правительственные силы Сирийской арабской республики (САР) заняли город Манбидж.

Кроме того, сирийцы взяли под контроль окрестности города Эт-Табка, в том числе — одноименный аэропорт, два автомобильных моста, один — железнодорожный, и две гидроэлектростанции на реке Евфрат.

Турецкие войска также остановились на западном берегу реки, встретившись с сирийскими силами в паре десятков километров к северу от Манбиджа.

Территория к востоку от Евфрата по-прежнему остается за Сирийскими демократическими силами и курдскими формированиями. Войска президента Башара Асада контролируют город и аэропорт Камишлия и город Хасеке в глубоком тылу СДС.

По-прежнему под контролем Сирийской арабской армии (САА) плацдарм к западу от Дейр-эз-Зора, в районе Эт-Табии.

Минобороны подчеркнуло, что военная полиция России патрулирует северо-западные рубежи Манбиджа. Взаимодействие с турками также организовано. Впрочем, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил о том, что Россия против длительного нахождения в Сирии турецких войск, передает НСН.

«Сейчас сложно сказать, будет ли расширен контроль Дамаска на севере Сирии. Курды согласились запустить сирийские войска на определенные территории, в том числе в Манбидж, и это стало основным итогом переговоров», — детализировал высокопоставленный сотрудник Кремля.

При этом стоит отметить, что демаркационную линию в сирийском Манбидже ранее патрулировали американские военные.

«Что касается демаркационной линии, мы продолжим там находиться. Мы надеемся, что вооруженные силы нашего союзника по НАТО Турции будут делать то же самое, чтобы по обе стороны была уверенность в деэскалации», — заявлял в прошлом году представитель Пентагона.

Позднее в сети появилось видео того, как колонна автомобилей Сирийской арабской армии (САА) пересеклась на трассе с американскими военными, отступающими из Манбиджа.

Три бронеавтомобиля США в раскраске песочного цвета с развевающимися звездно-полосатыми флагами проехали мимо сирийских военных, не сбавляя скорости. Сирийская колонна на грузовиках и пикапах проследовала в сторону Манбиджа, также размахивая флагами.

Президент США Дональд Трамп объявил, что, «в основном», вывел американских военных из Сирии.

«Войска выведены — в основном — после стопроцентной победы над «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России. — «Газета.Ru»). Если кто-то хочет заняться защитой курдов — на здоровье, будь то Россия, Китай, да хоть бы сам Наполеон Бонапарт», — написал американский лидер в своем твиттере.

Трамп добавил, что не против того, чтобы защитой курдов занимался президент Сирии Башар Асад.

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «очистить Манбидж от террористов». Таковыми Анкара считает не только боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), но и курдских ополченцев, сражающихся в рядах оппозиционных Сирийских демократических сил, поддерживаемых США. В частности, террористической организацией турецкие власти считают «Рабочую партию Курдистана».

В середине нынешнего месяца сирийские войска выдвинулись к северной границе страны. Соглашение между курдами и Дамаском было достигнуто в результате переговоров, прошедших на российской авиабазе Хмеймим.

В начале нынешнего месяца российские военные полицейские в Сирии также провели рейд в пригороде Дамаска Ялда.

«Патруль побывал в районе Ялда, где до войны жили 17 тыс. человек. Сейчас население здесь приближается к 65 тыс. жителей. И это легко объяснить — в районах, которые патрулируют отряды военной полиции, безопасно. На улицах разворачивается бойкая торговля, открываются кафе и магазины. Появляются новые рабочие места. Люди могут спокойно гулять по улицам вечерами», — говорилось в комментарии Минобороны.