«Дожать Россию»: Украина просит помощи у Европы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко собирается призвать европейских партнеров «дожать» Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он сказал в интервью «Укринформ».

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Свое намерение Пристайко собирается исполнить в понедельник, 14 октября, на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам. Дипломат отметил, что в сейчас киевские власти «идут на определенные, довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста». Эти решения, уверен глава украинского ведомства, «не должны просто зависнуть в воздухе». По мнению Пристайко, Евросоюз «должен подставить плечо» и поддержать эти меры.

«Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться», — такое мнение выразил министр в разговоре с украинским изданием.

Вместе с тем, он обратил внимание, что Киев ждет от Москвы шагов «навстречу по восстановлению суверенитета над оккупированным Донбассом», например, «не выдавать больше российских паспортов».

В ответ на намерение министра Украины призвать своих иностранных партнеров к тому, чтобы они «дожали Россию», зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сказать, что для обеспечения нормального переговорного процесса власть страны должна призвать к ответу украинских националистов.

«В Европе уже неоднозначно относятся к заявлениям украинских политиков, потому что они не имеют под собой никакой основы. Втягивать Россию во внутренние конфликты — это какое-то бесстыдство со стороны Пристайко», — подчеркнул Водолацкий в комментарии RT.

Он добавил, что российская сторона всегда была за мирные соглашения и договоры. «Пристайко повторяет путь [экс-министра иностранных дел Украины Павла] Климкина, это очень печально», — заключил депутат.

Подобное мнение выразил сенатор Алексей Пушков, считая, что киевские власти идут неверным путем. «Сперва [президент Украины Владимир] Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти», — написал российский политик на своей странице в твиттере.

По словам Пушкова, европейские страны не смогут помочь Зеленскому в данном вопросе, и ему придется «разбираться самому».

1 октября в Минске контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера». Этот документ определяет порядок присвоения самопровозглашенным республикам Донбасса особого статуса, который предполагает их автономность. Сначала он устанавливается в Донбассе временно, а затем, после признания ОБСЕ проведения голосования легитимным, особый статус республик вступит в свою юридическую силу на постоянной основе.

Тогда же были установлены сроки разведение сил в пилотных зонах (в районе сел Золотое и Петровское). Участники группы дали три дня на отвод войск с этой территории линии соприкосновения. Таким образом, к 12 октября, по расчетам контактной группы, процесс должен был завершиться. Однако, как отмечали власти ДНР, этого не произошло из-за регулярного срыва разведения сил украинскими силовиками, которые не отвечали на сигнальные ракеты.

На фоне подписания «формулы» в некоторых украинских городах прошли протестные акции. В частности, противником этого шага, который многие представители европейских стран посчитали верным, выступил экс-президент Украины Петр Порошенко. По мнению Зеленского, он хочет возглавить новый «Майдан».

«Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого «Майдана». <...> Его риторика меняется, как и его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. Я боюсь, что он просто в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне проблема», — считает нынешний глава государства.

Вместе с тем он признал, что его команда «проиграла информационно», потому что не смогла донести до украинцев суть и необходимость этого документа, передает РИА «Новости».

Однако президент Украины уверен, что внедрение «формулы Штайнмайера» не приведет к гражданскому конфликту, если протесты не будут «подогреваться».

«Я считаю, что это неправда, потому что в обществе запрос на прекращение войны. Есть именно этот запрос. Если будут подогреваться вопросы и дальше, может быть все что угодно», — так Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, осознает ли он, что внедрение «формулы Штайнмайера» может привести к внутреннему конфликту на Украине.