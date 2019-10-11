«До полного уничтожения»: кто стоит за атакой на иранский танкер

На иранском нефтяном танкере произошел взрыв. Инцидент случился у побережья Саудовской Аравии, что вызывает угрозу дальнейшей эскалации в этом и без того нестабильном регионе.

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В Тегеране уверены, что судно пострадало от попадания двух ракет. В Национальной иранской танкерной компании, которая владеет судном, сообщили, что произошли два взрыва. Первый — в 5 часов утра, второй — в 5:30. В это время судно находилось в 100 км от саудовского города Джидда.

«Вся команда корабля в безопасности, и корабль также стабилен», — цитирует Al Jazeera заявление компании-владельца танкера. Там также добавили, что экипаж судна попытался исправить повреждения.

Кого Тегеран подозревает в запуске ракет, пока не известно. Сейчас иранские власти выясняют, кто стоит за атаками на танкер.

В результате взрыва произошел разлив нефти в Красное море. Хотя, как утверждает Iran Front Page, утечка минимальна.

«Те, кто стоит за нападением, несут ответственность за последствия этого опасного инцидента, включая опасное загрязнение окружающей среды, вызванное этим», — заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Как отмечают иранские СМИ, немедленного подтверждения о взрывах от Саудовской Аравии не последовало. В МИД России считают, что выдвигать обвинения в чью-либо сторону пока преждевременно.

«Идет расследование, у нас пока нет каких-то доказательных фактов, чтобы говорить о чьей-либо причастности», — сказал РИА «Новости» директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Как пишет Al Jazeera со ссылкой на данные сайта Tankertrackers, судно было самым крупным иранским танкером, полностью загруженным одним миллионом баррелей нефти. По информации издания, судно шло по маршруту к Сирии. Компания по отслеживанию танкеров Tanker Trackers также указала, что иранское судно регулярно доставляет нефть в Сирию, несмотря на американские санкции против Ирана.

Это уже третий случай за полгода, когда иранский танкер был выведен из строя. В танкерной компании пообещали, что изменят маршрут своего судна.

«Оно все еще находится в Красном море, но его маршрут изменится. Никакой помощи не было предложено ни одной страной», — цитирует ISNA слова представителя Национальной иранской танкерной компании.

«Этот последний инцидент, если он будет подтвержден как акт агрессии, то, скорее всего, станет частью более широкого повествования об ухудшении отношений между Саудовской Аравией, США и Ираном, — приводит Al Jazeera слова представителя компании по морской безопасности Dryad Maritime. — Вполне вероятно, что регион, который был стабильным в течение последнего месяца, столкнется с еще одним периодом усиления морских угроз».

Главные геополитические соперники в регионе — США с союзниками, прежде всего Саудовской Аравией, с одной стороны и Иран с другой. Отношения между Вашингтоном и Тегераном неуклонно ухудшались с момента, как США вышли из СВПД. После расторжения ядерной сделки Иран начал постепенное сокращение своих обязательств по соглашению, в то время как Белый дом приступил к расширению антииранских санкций в отношении нефтяного и банковского секторов.

В июне Белый дом возложил на Иран ответственность за нападения на танкеры в Оманском заливе. Тегеран отрицает подобные обвинения. Вскоре иранские военные сбили разведывательный беспилотник США у входа в Персидский залив.

14 сентября десять беспилотников атаковали саудовские нефтяные объекты, спровоцировав пожары. Нападению подверглись завод Абкайк на востоке страны и месторождение Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба они принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Ответственность за эти нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако американская сторона отказалась верить в это. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности Тегерана к 100 нападениям различного рода на Саудовскую Аравию.

Вашингтон в качестве доказательств вины Тегерана привел спутниковые снимки и данные разведки, которые смогли убедить Британию, Францию и Германию.

«Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии», — возмутился Помпео.

Американский сенатор Линдси Грэм призвал нанести ответный удар по нефтяной промышленности Исламской Республики.

«Настало время для США положить на стол обсуждений атаку на иранские нефтеперерабатывающие предприятия, если они (иранские власти — ред.) продолжат свои провокации или увеличат ядерное обогащение», — написал он в своем твиттере. Грэм убежден, что Тегеран не изменит своего поведения до тех пор, пока последствия «не станут более реальными».

Случившийся инцидент обострил и без того напряженные отношения между Ираном и Саудовской Аравией, которые обменялись взаимными угрозами.

«Никто не хочет войны, никто не хочет эскалации. Мы рассматриваем все доступные нам варианты ответных действий. Придет время, и мы примем решение», — сказал саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр в интервью «Би-би-си».

Иран же продолжает отрицать свою причастность к нападению на саудовские нефтяные объекты. Более того, вооруженные силы страны предостерегли своих оппонентов от ответных действий.

«Осторожнее. Мы не позволим ограниченному акту агрессии остаться ограниченным и намерены не только дать отпор любому агрессору, но и продолжать военные действия до его полного уничтожения», — предупредил командующий Корпусом стражей Исламской Революции Хоссейн Салами во время церемонии открытия выставки сбитых американских беспилотников.

Саудовская Аравия и Иран больше десяти лет борются за влияние в регионе. И без того плохие отношения между странами накаляются религиозными противоречиями.

Кроме того, у Ирана есть еще один соперник на Ближнем Востоке — Израиль.

В целом, ситуация в регионе остается крайне напряженной, и концентрация игроков, замешанных в конфликте, не способствует его разрядке. Любой инцидент может привести к критическому обострению ситуации.

«Это только добавит напряженности и без того излишней в этом регионе», — уверен директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.