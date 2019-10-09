«Самодурства и чванства не потерплю»: Шойгу отчитал военных

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания раскритиковал военных командиров за то, что они проводят совещания в нерабочее время, иногда до полуночи, и заставляют своих подчиненных работать в выходные и праздничные дни, передает «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что таким образом военачальники проявляют неуважение к сотрудникам.

После того, как офицеры и члены их семей пожаловались на такой «произвол», была проведена проверка, результаты которой специальная комиссия представила министру обороны. После ознакомления с ней глава ведомства на закрытой части селекторного совещания отчитал командиров.

«Вы, товарищи командиры и начальники, должны не только ставить задачи подчиненным, но и заботиться о них. Не забывая, что у них есть семьи и у них должно быть личное время», — напомнил министр.

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Он обратил внимание, что нарушения режима службы приводят к тому, что у служащих накапливается усталость, снижается эффективность управления, а это пагубно влияет на качество выполнения задач. «Когда возникают срочные задачи, это один разговор, но самодурства и чванства — не потерплю», — возмутился Шойгу.

Министр предупредил, что систематические нарушения регламента будут рассмотрены как неспособность командиров планировать и организовывать работу подчиненных. Кроме того, подобные факты, по его словам, будут учитываться при аттестации командного состава.

Следить за соблюдением распорядка глава военного ведомства поручил Национальному центру управления обороны и Главному военно-политическому управлению.

«С нарушителей буду спрашивать жестко», — заявил Шойгу.

Ранее министр отчитал своих подчиненных 9 апреля — также во время закрытой части селекторного совещания. Как сообщил РИА «Новости» источник в ведомстве, Шойгу поручил детально разобраться по всем случаям бездушия и формализма при работе с людьми.

Глава Минобороны обратил внимание, что в последнее время в судах неоднократно рассматривались дела о денежных выплатах военнослужащим и членам их семей. Он выразил мнение, что из-за формального отношения отдельных должностных лиц и, в первую очередь, военкоматов, суды принимают решения, которые должны были принимать сами военкоматы.

«Должностные лица, которые поставлены на должности, чтобы заниматься вопросами социального обеспечения военнослужащих и членов семей, проявляют в таких делах равнодушие и формализм», — заявил Шойгу.

Он потребовал от командующих и командиров всех уровней при изучении вопросов социальных гарантий военнослужащих и их семей глубже вникать в суть проблем, проявлять заботу к подчиненным и не допускать формализма и волокиты.

Глава ведомства обратил внимание на некоторые «вопиющие» случаи. В частности, он вспомнил ситуацию, когда военкомат отказался признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего, обосновав свое решение тем, что он якобы не являлся ветераном боевых действий. При этом представитель военкомата в суде утверждал, что члены семьи погибшего «самостоятельно ставят себя в положение родственников лица, удостоенного звания «ветеран боевых действий».

В другой ситуации, о которой вспомнил Шойгу, морякам спасательного буксира «Алтай», которые были признаны участниками боевых действий, пришлось обращаться в суд, чтобы получить положенные льготы в полном объеме.

«Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство. Всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в «тылу», отправить в более «горячие» места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах», — заявил министр.

Он также поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову совместно с Генштабом детально разобраться в каждом случае проявления бездушия должностных лиц военного ведомства по отношению к людям и принять жесткие меры, чтобы исключить подобное в будущем.

За месяц до этого совещания Шойгу заявил, что с 2012 года число россиян, которые отрицательно оценивают деятельность Вооруженных сил России, сократилось в 4,5 раза — с 31% до 7%.

«С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных сил. <…>. Социологические опросы, проведенные за последние два-три года, показывают, что армии России доверяет порядка 90% населения страны», — подчеркнул Шойгу.