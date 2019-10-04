Без референдума: о статусе Донбасса украинцев не спросят

Депутат фракции Верховной рады «Слуга народа» и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса не будет вынесен на референдум на Украине.

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«Закона о референдуме, который бы позволил быстро в случае необходимости [его провести], нет, но в то же время существующие процедуры рассмотрения законопроектов в комитетах <…> позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о том, что происходит», — пояснил Яременко в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».

Согласно минским договоренностям, Киев взял на себя обязательство предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Рада приняла соответствующий закон в 2014 году, но он так и не был приведен в действие.

Осенью прошлого года украинский парламент продлил его до конца 2019-го. Конституционный суд Украины обжаловал этот законопроект, но пока не принял решение по нему.

По закону неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны быть наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей. Голосование до сих пор не состоялось, а особый статус для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) остался на бумаге. Для его вступления в силу Киев требует вывести «незаконные формирования» с этих территорий.

На встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября все ее участники договорились об имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, сообщил полпред России в этой группе Борис Грызлов.

«Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что

новый закон об особом статусе, в который должна быть имплементирована эта формула, будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве с обществом путем публичного обсуждения.

Кроме того, он подчеркнул, что никаких выборов на территории ДНР и ЛНР «под дулом автоматов» не будет. «Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные», — заявил он.

При этом президент уточнил, что представители Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе не подписывали никаких документов с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Минске.

«Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми ДНР и ЛНР? Нет. Мы отправили отдельное письмо [спецпредставителю председателя ОБСЕ] господину [Мартину] Сайдику, где засвидетельствовали согласование текста этой формулы», — пояснил Зеленский в видеообращении, которое в четверг транслировал телеканал «112 Украина».

Контактной группе впервые удалось достичь согласия относительно «формулы Штайнмайера».

Еще в прошлом месяце Грызлов сообщал, что Киев отказался подписать этот документ и таким образом поставил под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко при этом согласился, что «закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения» ОБСЕ. Он подчеркнул, что доступ к выборам должны иметь все украинские партии и СМИ. Пристайко также напомнил позицию Владимира Зеленского, которая заключается в том, что для проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса сначала необходимо создать соответствующие условия.

Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 году, пытаясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, предложил определенный порядок его вступления в силу.

«Формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Согласно ей, в день выборов он вводится на временной основе, а после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования — на постоянной. Эту идею одобрили на встрече «нормандской четверки» в Париже 2 октября 2015 года.

После подписания Киевом этой формулы в украинской столице и ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения власти под лозунгом «Нет капитуляции».