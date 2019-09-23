«Затраты невелики»: Россия оплатит модернизацию армии Абхазии

«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия», — говорится в документе. В соответствии с распоряжением, подпись под соглашением с Абхазией должна быть поставлена от российского Министерства обороны по достижении окончательной договоренности.

Договоренность о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии была достигнута в конце августа на встрече главы российского военного ведомства Сергея Шойгу и министра обороны Абхазии, генерала армии Мираба Кишмария,

сообщало агентство «Апсныпресс».

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В ноябре 2016 года Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об объединенной группировке войск. Согласно этой договоренности, совместные российско-абхазские силы в случае угрозы или в военное время должны перейти в подчинение назначенного российским Минобороны командующего.

Днем создания ВС Абхазии считается 11 октября 1992 года. Именно тогда председатель президиума верховного совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба подписал указ о создании министерства обороны и генерального штаба.

Сухопутные войска организационно подразделяются на три военных округа: Центральный (Сухум), Восточный (Очамчира) и Западный (Пицунда). В случае частичной (или полной) мобилизации из резервистов могут быть сформированы резервные бригады, точное число которых не установлено.

Численность личного состава армии — 2100-2200 человек (при численности населения Абхазии 242 тыс. человек).

В составе ВС Абхазии имеется три мотострелковых бригады (в каждой 3-4 мотострелковых батальона и один танковый батальон), а также отдельные подразделения: артиллерийский полк, инженерный батальон, горнострелковый батальон, разведывательный батальон; отдельные группы специального назначения. Как отдельные рода войск имеется военная авиация и военно-морские силы.

На оснащении сухопутных войск абхазской армии состоит следующее вооружение и военная техника: 9 танков Т-72, 50 танков Т-55А (по другим данным — до 10 Т-72 и 23 Т-55), 92 единицы орудий и минометов (в том числе 85-мм пушки Д-44, 122-мм гаубицы Д-30, 82-мм и 120-мм минометы), 14 РСЗО БМ-21 «Град», 96 единиц боевых бронированных машин (БМП-1 — 45, БМП-2- 25, БРДМ-2 — 11, МТ-ЛБ — 4).

Имеются ПТРК «Малютка», «Фагот», «Конкурс».

Средства ПВО представлены ЗСУ-23-4 «Шилка» (5 единиц), 23-мм пушками ЗУ-23-2 (4 единицы), ПЗРК «Стрела» и «Игла» (215 «Стрела-2», 35 «Игла»), от 3 до 7 зенитных орудий С-60 (57-мм) и до 14 КС-19 (100-мм), которые могут использоваться, скорее, как полевые и береговые, чем как зенитные.

Военная авиация абхазской армии крайне немногочисленна.

На ее оснащении состоят следующие самолеты и вертолеты:

— один штурмовик Су-25;

— пять (по другим данным — две) учебно-боевых машин Л-39 (учебно-тренировочный самолет чехословацкого производства) в варианте легкого штурмовика базируются на территории аэропорта Бабушера (аэродром близ Сухума);

— два Ан-2 и один Як-52 представляют собой военно-транспортную авиацию;

— четыре транспортно-боевых вертолета Ми-8 (два Ми-8МТ и два Ми-8МТ);

— два боевых вертолета Ми-24П.

ВМС Абхазии делятся на три дивизиона. Штаб находится в районе Сухумского маяка. Основные базы флота Сухум, Очамчира, Пицунда. Численный состав — более 700 человек. В состав ВМС входят первый дивизион морских катеров (Сухум), второй дивизион морских катеров (Пицунда), третий дивизион морских катеров (Очамчира).

Батальон морской пехоты абхазских ВМС состоит из 350-400 человек, на вооружении батальона имеются боевые машины пехоты БМП-2, станковые гранатометы СПГ-9, 100-мм зенитные пушки КС-19, станковые гранатометы АГС-17, минометы, автоматы АК-74 и пистолеты ПМ.

В систему абхазских военно-морских сил также входят подразделения береговой обороны и спецподразделения: три батареи береговой обороны (85-мм орудия Д-44 и 100-мм зенитные орудия КС-19), бронепоезд с тремя орудиями и установкой НУРС, спецподразделение «Ночные ангелы», спецподразделение «Боевые пловцы», три стационарные радиолокационные установки.

На оснащении ВМС Абхазии имеются артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель» (3 единицы, один в резерве), ПСКР проекта 1400 «Гриф», катера на подводных крыльях проекта 1432 «Невка» (3 единицы), катера на подводных крыльях проекта 343МЕ «Волга» (4 единицы), катера пр.1390 «Стриж» (2 единицы), служебно-разъездные катера пр.371 «Адмиральский» (2 единицы).

Следует отметить, что открытые данные по боевому и численному составу вооруженных сил Абхазии более чем противоречивы.

Россия признала независимость Абхазии в 2008 году по итогам вооруженного конфликта с Грузией в ходе неудачной операции Тбилиси по силовому решению югоосетинского вопроса. Сама республика считает себя независимой с 1994 года.

Грузия обвиняет Москву в оккупации этих территорий, Россия подобные обвинения отвергает.

На территории Абхазии в настоящее время дислоцирована 7-я военная база ВС РФ (бывшая 131-я мотострелковая бригада). На ее вооружении имеется 41 танк Т-72, 4 БРДМ-2, 15 МТЛБ, 26 БТР-80А, 129 БТР-82АМ, 36 САУ 2С3 (152 мм), 6 гаубиц Д-30 (122 мм), 24 миномета 2Б14 и 18 2С12, 21 РСЗО (18 БМ-21, 3 огнеметных ТОС-1), 12 самоходных ПТРК «Штурм-С», 12 ПТО МТ-12 (100 мм), 2 дивизиона ЗРС С-300П (16 ПУ), 18 ЗРК малой дальности (12 «Оса», 6 «Стрела-10»), 27 ПЗРК «Игла», 6 ЗРПК «Тунгуска».

В целом, потенциал 7-й военной базы значительно превышает потенциал ВС самой Абхазии и сопоставим с боевым и численным составом вооруженных сил Грузии. Именно Россия гарантирует обороноспособность и безопасность Абхазии.

«По большому счету, вооруженные силы Абхазии в мирное время представляют собой усиленный мотострелковый полк. Поэтому затраты на модернизацию подобной армии будут относительно невелики и не станут слишком обременительны для российского военного бюджета. Однако геополитическая важность подобного шага существенно превышает все возможные издержки», — пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.