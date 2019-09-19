Взрыв в ЛНР: неизвестные пытались взорвать хлебный мост

В районе улицы Лутугинской в Луганске прогремел взрыв. Как сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на министра внутренних дел самопровозглашенной республики Игоря Корнета, взрыв повредил путепровод.

Глава луганского МВД заявил, что путепровод имеет «важное социальное значение» — по нему перевозили продукцию хлебозавода.

Корнет добавил, что неизвестные подорвали три опоры моста, частично были разрушены бетонные конструкции. Арматура, однако, выдержала взрыв.

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После произошедшего председатель правительства самопровозглашенной ЛНР Сергей Козлов поручил усилить охрану стратегически важных для экономики объектов — путепроводов и электростанций.

Корнет назвал попытку подрыва моста в Луганске терактом.

Как сообщает НСН, по атакованному путепроводу должен был проехать гуманитарный конвой из России.

Власти ЛНР и ДНР постоянно сообщают о терактах, диверсиях и предотвращении попыток подобной деятельности. Вину ополченцы возлагают на украинских силовиков и агентов СБУ.

Всего неделю назад, 12 сентября, в ДНР сообщили, что предотвратили крупную транспортную диверсию, подготовленную украинскими силовиками.

Как сообщает ФАН со ссылкой на министерство госбезопасности республики, на железнодорожных путях было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое, судя по всему, должно было вывести из строя железнодорожное полотно и вызвать сход с рельсов товарного состава. Саперы успешно обезвредили бомбу, поэтому инцидент обошелся без жертв и разрушений.

«МГБ ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное под железнодорожным полотном на участке дистанции «Мушкетово», — говорится в сообщении ведомства.

В феврале 2019 года правоохранители ДНР задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении серии террористических актов и диверсий в республике.

«Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев были завербованы сотрудниками СБУ и выполняли на территории ДНР преступные приказы своих кураторов», — указано в сообщении пресс-службы МВД ДНР. Их причастность к серии диверсий и терактов на территории республики установлена, уточнили там.

При обыске у одного из задержанных изъяли не менее 40 кг взрывчатки, устройства для передачи и приема радиосигнала, элементы питания, а также «прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления».

«Среди целей злоумышленников были коммуникации, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения», — подчеркнули в МВД республики.

Там также сообщили, что в отношении фигурантов возбуждено несколько уголовных дел по фактам совершения преступлений, за которые законодательство ДНР предусматривает высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы или смертную казнь.

В июне на территории ДНР задержали группу украинских диверсантов, планировавших убийство руководителей силовых ведомств республики. По данным МВД, задержаны три человека: член радикальной группировки «Правый сектор» (запрещен в РФ), экс-сотрудник внутренних органов Украины и жительница Киева.

Их задачей, как отмечается, была ликвидация руководителей силовых органов ДНР, взрывы и фотошпионаж на военных, административных и инфраструктурных объектах республики. В списке целей покушения был руководитель одного из силовых ведомств республики с позывным «Ленин». Его должен был устранить снайпер из «Правого сектора».

Конфликт в Донбассе разгорелся в 2014 году на фоне государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ на захват пророссийскими активистами административных зданий в регионе, украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции». За пять лет войны более полутора миллионов человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибло около 13 тыс. человек. В результате терактов — предположительно, совершенных украинскими диверсантами — были убиты многие видные полевые командиры ополчения, а также глава ДНР Александр Захарченко.