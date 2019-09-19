«Крупнейший вызов»: НАТО потеряло превосходство над Россией

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утрачивает военное превосходство над Россией в последние годы. При этом альянс в последнее время активно увеличивает свою боевую готовность, следуя доктрине «сдерживания и диалога» в отношениях с Россией.

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По словам командующего, которые приводятся на сайте Пентагона, главы оборонных ведомств Североатлантического альянса считают, что Россия входит в число конкурентов в военной сфере.

После заседания военного комитета НАТО, которое прошло в Словении 13-15 сентября, генерал подчеркнул, что альянс теряет свои преимущества перед «возрождающейся Россией». В связи с этим на встрече министров обороны обсуждалась общая концепция НАТО по обороне, сдерживанию и операциям. НАТО и его союзники также прикладывают усилия для наращивания военного потенциала, добавил он.

Ранее глава американского оборонного ведомства Марк Эспер заявил, что считает российскую сторону самым значительным вызовом для США в области безопасности.

По его словам, Москва представляет собой «вызов» в ближайшей перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Генерал также отметил, что Россия якобы использует гибридные и кибернетические военные методы, которые угрожают Европе.

Немецкие СМИ ранее писали, что военные бундесвера и натовские страны готовят войска к возможному военному противостоянию с Россией. Так, находящийся в городе Ульм новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) будет полностью достроен к 2021 году.

Задачей учреждения станет выполнение переброски войск и техники альянса в Европе. Вашингтон, помимо прочего, планирует направить около 3,5 тыс. военнослужащих и более 2 тыс. единиц техники, за это будет отвечать командный центр американской армии в Норфолке.

В то же время в ежегодном докладе НАТО, который был опубликован в марте, была отмечена положительная практика в том, что Россия информирует альянс о начале своих учений. НАТО отвечает тем же. Информирование происходит во время встреч совета «Россия-НАТО», отмечается в докладе.

«Эта практика может способствовать большей предсказуемости и снижению рисков в евроатлантическом регионе», — говорилось в докладе.

Добровольное информирование при этом, как пишут авторы доклада, не может заменить «прозрачности», которой можно достичь в соответствии с Венскими соглашениями о взаимной транспарентности от 1999 года.

Авторы настаивают на необходимости модернизации Венского соглашения, в котором необходимо «закрыть лакуны», позволяющие странам избежать возможности информировать других об учения. В докладе говорится, что Россия не идет на диалог по этому поводу.

«Мы стараемся поддерживать связи. Может, кто-то считает, что это не нужно, но для НАТО это политический вопрос: союзники говорят о «защите, сдерживании и диалоге» — новой доктрине НАТО по отношению к России. Диалог является самой важной ее частью, и встречи совета Россия-НАТО и диалог военных играют фундаментальную роль», — объяснял ранее «Газете.Ru» старший советник НАТО по вопросам России и Западных Балкан, бывший глава информбюро блока в Москве Роберт Пшель.

НАТО также реализует стратегию присутствия в Черном море, которая заключается в увеличении срока пребывания в регионе сил альянса. Это осуществляется совместно с натовскими союзниками: Румынией, Болгарией и Турцией. В 2018 году корабли НАТО проводили на патрулировании в Черном море 120 дней вместо 80, как это было ранее.

НАТО в последнее время уделяет немало такой болезненной теме в отношениях европейских партнеров НАТО и США, как увеличение вклада в общую оборону до 2% от национального ВВП. В докладе отмечается, что с 2014 года союзники по НАТО «достигли значительного прогресса» в этой сфере.

В то же время лишь шесть стран уже смогли достичь уровня трат в 2%. Это Греция, Польша, Великобритания и три страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония. В Канаде же расходы на оборону упали в 2018 году на 11%.

К 2024 году 24 из 29 членов НАТО собираются направить более 20% от своих оборонных бюджетов на нужды модернизации и НИОКР для своих армий. В общей сложности, начиная с 2016 года, европейские союзники и Канада потратили более $41 миллиарда на нужды обороны.