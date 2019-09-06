«Потеря визуального контакта»: два Су-34 столкнулись в воздухе

В Липецкой области во время тренировочного полета столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Истребители дважды соприкоснулись в воздухе из-за «потери визуального контакта», отмечает источник. По его словам, ведущий самолет задел ведомый своим крылом, удар пришелся на кабину пилота. Второе касание произошло при попытке отвернуть истребители друг от друга. При этом в результате инцидента в двигатель одного из Су-34 попали обломки крыла.

Самолеты получили ряд серьезных повреждений, в частности, у одного истребителя повреждены кабина и фюзеляж, а у другого с крыла сорвало законцовку, на которой расположена аппаратура комплекса радиоэлектронного противодействия.

Однако пилотам удалось посадить оба Су-34, несмотря на повреждения истребителей. В результате соприкосновений самолетов никто не пострадал. В настоящее время данная информация не была подтверждена официально.

Су-34 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Он сконструирован для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным и воздушным целям противника. Самолет способен выполнять боевые задачи круглосуточно, в том числе в сложных метеорологических условиях. Истребитель может самостоятельно вести маневренный воздушный бой с любыми существующими боевыми машинами противника на равных условиях.

В то же время за последнюю неделю это не первый инцидент с российскими истребителями в ходе учений. 4 сентября в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Это произошло в 38 км к юго-западу от Буденновска.

В результате крушения истребителя погибли оба пилота, по данным пресс-службы Минобороны России, летчики не успели катапультироваться. Су-25УБ взорвался при столкновении с землей, самолет был почти полностью разрушен — кабина ушла под землю на глубину более трех метров, ее извлекли из воронки.

При этом специалистам удалось найти на месте крушения оба «черных ящика» — речевой самописец и прибор регистрации параметров полета. По предварительным данным, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Официальная причина крушения Су-25УБ пока неизвестна, однако источники «Российской газеты» утверждают, что летчики не справились с управлением во время выполнения маневра. По их словам, истребитель выполнял «мертвую петлю», из которой пилоты по неизвестным причинам не смогли выйти. Издание отмечает, что самолет практически вертикально упал на землю.

В настоящее время военная прокуратура Южного военного округа проводит проверку соблюдения правил полетов и подготовки к ним по факту падения самолета Су-25УБ. При этом «черные ящики» истребителя были доставлены для расшифровки в Москву.

Су-25 или «Грач» является дозвуковым бронированным штурмовиком, он призван оказывать поддержку сухопутным войскам. Истребитель может работать днем и ночью при любых погодных условия. Версия Су-25УБ — учебно-боевой истребитель, разработанный для подготовки летчиков. Однако он также обладает боекомплектом и может применяться в боевых целях.

В последнее время в России произошел ряд похожих инцидентов и с участием вертолетов. К примеру, в Саратовской области накануне упал военный Ми-8. В Минобороны заявили, что вертолет опрокинулся при разгоне по взлетно-посадочной полосе, инцидент произошел около поселка Соколовый.

При этом в момент аварии на борту вертолета не было пассажиров, а члены экипажа смогли вовремя покинуть воздушное судно, в результате инцидента пилоты Ми-8 получили различные ушибы, ссадины и ожоги. После удара вертолет загорелся — пожар удалось потушить лишь спустя некоторое время.

«При взлете произошло возгорание вертолета. Вертолет совершил посадку. Возгорание потушено», — заявили в пресс-службе Минобороны.

Точная причина крушения Ми-8 пока неизвестна. По данным РИА «Новости», вертолет мог упасть из-за разрушения одной из стоек шасси. Для выяснения всех обстоятельств инцидента на месте аварии работает комиссия Воздушно-космических сил России.