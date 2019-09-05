Пожар после крушения: в Саратовской области разбился Ми-8

В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области. Ролик, снятый очевидцами, был размещен на портале «Версия-Саратов».

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На кадрах видно, как над площадкой поднимается столб черного дыма, заметно, что на месте инцидента вспыхнул пожар. Как рассказали местному изданию очевидцы, вертолет рухнул на окраине поселка «Сокол», что также подтвердили местные власти. «Только что ехал с Кумысной поляны в сторону «Сокола». В районе тренировочной площадки, где обычно крутятся вертолеты — пожарище и черный дым. Можно увидеть части каких-то механизмов, похожих на лопасти или хвост», — рассказал мужчина, приславший в редакцию портала видео.

Ранее стало известно о крушении военного вертолета Ми-8. Пассажиров, как передает РИА «Новости» со ссылкой на российское оборонное ведомство, на борту не было, а экипаж успел вовремя покинуть воздушное судно, отделавшись царапинами и ушибами.

«Экипаж состоял из трех человек. По предварительным данным, у них ссадины и ушибы, тяжелых последствий нет, люди на ногах, ожогов не получили… все легкие [травмы]. Они сами покинули воздушное судно», — сообщил также агентству заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В Министерстве обороны России сообщили, что вертолет опрокинулся во время разгона по взлетно-посадочной полосе для взлета. В оборонном ведомстве отметили, что никто не пострадал. «По докладу с места аварии, причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси», — приводит РИА «Новости» слова из сообщения Минобороны.

Для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России, отметили в ведомстве. Возгорание потерпевшего крушение Ми-8, по словам представителя экстренных служб региона, произошло на территории порядка 30 кв. м.

В то же время, как ранее рассказал агентству Бусаргин, возникший на месте крушения вертолета пожар ликвидирован. «По данным воинской части, при взлете произошло возгорание вертолета. Вертолет совершил посадку. Возгорание потушено. Никто не пострадал», — сообщил чиновник. На месте работают оперативные службы.

Вместе с тем источник информационного агентства «Версия-Саратов», близкий к Саратовскому высшему военному авиационному училищу летчиков, рассказал о подробностях происшествия. «В момент взлета один борт лопастями зацепил полосу, упал, произошло возгорание вертолета», — сказал собеседник местного издания.

Двумя днями ранее в Ставрополье потерпел крушение штурмовик Су-25УБ, предназначенный для учебных полетов, но имеющий то же оснащение и предназначение, что и Су-25.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, падение самолета произошло во время выполнения фигуры высшего пилотажа. «При выполнении «мертвой петли» (петля Нестерова) летчики не вывели самолет из пикирования и столкнулись с землей. Самолет вошел в землю на глубину до трех метров», — рассказал собеседник издания.

Как сообщили в Министерстве обороны России, авария самолета произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, который проходил без боекомплекта.

«3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ», — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства. Там отметили, что самолет упал в безлюдной местности, без разрушений на земле.

Место крушения обнаружили при помощи вертолета. В экстренных службах отмечали, что Су-25УБ полностью разрушен из-за взрыва, который произошел при столкновении с землей.

«Вертолет обнаружил с воздуха место падения самолета Су-25 — ориентировочно в 38 км юго-западнее Буденновска», — рассказал РИА «Новости» представитель региональных экстренных служб.

Два пилота, составлявшие экипаж штурмовика, погибли. Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуаций, они оба имели за плечами опыт полетов. «Оба опытные летчики — один майор, второй — капитан, инструктор», — рассказал собеседник издания.

На месте ЧП были найдены два черных ящика, которые используют для выяснения причин трагедии, передает РИА «Новости». По факту трагедии организована проверка соблюдения правил полетов.