«Мы уважаем это решение»: почему Молдавия не хочет в НАТО

Президент Молдавии Игорь Додон заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что его страна в силу своего нейтрального статуса не сможет стать членом какого-либо военного блока, в том числе Североатлантического альянса.

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«Провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Нейтральный статус Республики Молдова означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО. Исходя из этого, мы намерены добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета нашей страны», — написал Додон на своей странице в фейсбуке.

Глава государства подчеркнул, что базовыми приоритетами для руководства Молдавии остаются закрепленный в конституции статус постоянного нейтралитета и взвешенная внешняя политика.

Это предполагает установление со всеми международными партнерами добрососедских отношений, основанных на взаимоуважении.

В свою очередь Йенс Столтенберг на встрече с Додоном отметил, что НАТО уважает решение Молдавии сохранять нейтралитет. «НАТО полностью уважает конституционный нейтралитет Молдавии и полностью поддерживает ее независимость и суверенитет. Мы знаем, что у Молдавии нет желания вступать в НАТО, и мы уважаем это решение. Мы твердо верим, что каждый народ имеет право сам определять свой курс», — сказал Столтенберг, уточнив, что нейтралитет не означает изоляцию.

Молдавский лидер ранее сообщал, что во время двухдневного визита в Брюссель собирается обсудить повестку двусторонних и многосторонних отношений с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли, верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом, а также председателем Сената Бельгии Сабин Ларюэль.

По конституции Молдавии, она обладает нейтральным статусом, но с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

В столице Молдавии также действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям военного блока, против чего неоднократно выступал Игорь Додон. 17 мая прошлого года в интервью газете «Известия» он заявил, что офис НАТО в Кишиневе может быть закрыт в конце 2018 года. «Напомню, я всегда выступал против офиса НАТО в Кишиневе. Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт», — подчеркнул Додон.

По его словам, открытие офиса Североатлантического альянса по информированию в Кишиневе связано с тем, что страны организации хотят убедить население Молдавии отказаться от нейтралитета. Большинство молдаван не хотят участвовать в геополитическом противостоянии, утверждал президент.

Кроме того, он выражал мнение, что альянс хочет закрепиться в Молдавии, поскольку ему необходимо как можно ближе находиться к России.

Вместе с тем министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер 15 июля заявил, что его республика заинтересована в продолжении политического диалога и сотрудничества с НАТО.

«Глава молдавской дипломатии подчеркнул заинтересованность Молдавии в продолжении политического диалога и практического сотрудничества с Североатлантическим альянсом в соответствии с положениями индивидуального плана действий партнерства (IPAP) Республика Молдова — НАТО и в областях, представляющих общий интерес», — было указано в сообщении пресс-службы молдавского МИДа.

По данным ведомства, стороны обсудили совместные действия, которые планируется предприняты во многих сферах сотрудничества.

В том числе речь шла о внедрении инициативы по укреплению потенциала безопасности и обороны, продвижении процесса реформ в области обороны, сотрудничестве в области стратегической коммуникации и противодействии гибридным угрозам.

«Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер подтвердила поддержку альянса суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также уважение к нейтралитету страны, подчеркнув готовность и впредь предоставить молдавским властям необходимую экспертизу и помощь в процессе реформ, в частности, в модернизации сектора безопасности и обороны», — подчеркнули в МИД.