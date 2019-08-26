Чем заменят Ту-160: в России начали создание ПАК ДА

Ведущее российское предприятие в области проектирования и производства стратегических бомбардировщиков ПАО «Туполев» и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации начали подготовку к созданию ПАК ДА, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет «Интерфакс».

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В феврале этого года облик перспективного авиационного комплекса дальней авиации был окончательно определен, и были подписаны все контрактные документы для запуска его производства.

ПАК ДА должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Он будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160.

В 2009 году КБ «Туполева» подписало контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские работы под шифром «Посланник», в результате которых был подготовлен эскизный проект ПАК ДА. Разработка перспективного авиационного комплекса Дальней авиации ведется с 2013 года.

Ранее глава ПАО «Туполев» Александр Конюхов сообщал, что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.

Юрий Борисов, находясь в должности заместителя министра обороны РФ (ныне вице-премьер правительства России), заявил, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 годы. Он подчеркнул, что разрабатываемый перспективный бомбардировщик должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.

«На смену обычным авиационным средствам поражения приходят гиперзвуковые авиационные средства поражения с большой дальностью и с большей точностью. И перспективному самолету-носителю на рубеже 2025-2030 годов необязательно иметь такие характеристики, как сверхзвуковая скорость. Нужно максимально долго и незаметно находиться на боевом дежурстве в воздухе, чтобы, не входя в зону поражения, выпустить свои средства поражения по намеченным целям. Вместе с тем мы таким образом скоординировали с промышленностью организацию всех работа, что подготовка производства для Ту-160 нового облика и для ПАК ДА проводится одновременно. Максимальное количество технологических операций будет одно и то же. Грубо говоря, станки будут использоваться одни и те же для производства Ту-160 и ПАК ДА. По сути, на подготовку производства деньги тратятся один раз», — говорил ранее Юрий Борисов «Газете.Ru».

ПАК ДА будет оснащен гиперзвуковым оружием и оборонительным вооружением — ракетами класса «воздух-воздух», что позволит самолету летать без сопровождения истребителей.

Основным предназначением ПАК ДА будет доставка перспективного малозаметного ракетного высокоточного оружия рубежам пуска, расположенным в нескольких сотнях-тысячах километров от хорошо защищенных целей противника.

При этом максимальное внимание уделено повышению уровня скрытности новой машины, для обнаружения которой инфракрасными и радиолокационными средствами противника потребуется сближение на дистанцию не более 80-120 км.

«С этой целью в конструкцию планера перспективного бомбардировщика будет внедрена широкая номенклатура композитных материалов и радиопоглощающих покрытий для снижения эффективной отражающей поверхности (рассматривается вариант использования титана), в то время как снижение инфракрасной сигнатуры будет достигнуто за счет применения бесфорсажных турбореактивных двухконтурных двигателей с плоскими прямоугольными соплами, ориентированными в верхнюю полусферу (со стороны нижней полусферы ракетоносца сопла перекрыты хвостовыми несущими элементами, что заметно ограничивает дальность обнаружения «теплого» реактивного потока двигателей посредством инфракрасных обзорно-прицельных комплексов, размещенных на вражеских истребителях и зенитных ракетных комплексах)», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Контракт на создание двигателя для перспективного бомбардировщика был заключен между АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) и компанией «Туполев» в июне 2018 года. Соисполнителями по проекту являются такие предприятия холдинга — такие, как ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-СТАР» и другие.

Опубликованная ПАО «Кузнецов» тендерная документация предусматривает разработку турбостартера, системы автоматического управления и диагностирования, компрессора низкого давления, турбины низкого давления, полупроводниковой свечи зажигания, фильтров масляной системы, топливной системы, а также зашифрованной конструкторской документации и программного обеспечения для защиты документов, представляющих государственную тайну.

В общей сложности на разработки планируется потратить 10,1 млрд руб., причем половина из них (5,1 млрд) уйдет на создание турбины низкого давления.

Согласно документации на опытно-конструкторские работы, перспективный двигатель должен быть защищен от последствий ядерного взрыва, а также стабильно и с минимальными потерями мощности работать в температурном диапазоне окружающего воздуха от минус 60°С до 50°С. Ресурс двигателя должен составить не менее 8 тыс. часов.

Межремонтный ресурс перспективной силовой установки должен составлять не менее 600 часов, но точные показатели ресурса двигателя и его отдельных узлов будут определены в ходе государственных испытаний. Топливная система ПАК ДА должна обеспечивать стабильную подачу горючего при околонулевых и отрицательных перегрузках вплоть до -2,7 g. Срок эксплуатации двигателя должен быть не менее 12 лет, но при этом должна быть возможность продлить ресурс до 21 года.

Электронная система двигателя (основная и дублирующая) должна обеспечить прогнозирование состояния изделия и его систем, в том числе обеспечивающее выполнение полета длительностью 30 часов.

Как сообщалось ранее, к марту 2017 года в КБ «Туполев» был создан полноразмерный макет ПАК ДА. В мае 2017 года была полностью готова цифровая модель ПАК ДА. Об этом СМИ рассказал вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков. Оцифровка самолета позволит вести техническое обслуживание ПАК ДА на всех этапах его жизненного цикла, пояснили в ОАК.

Летом 2018 года корпорация защитила эскизно-технический проект ПАК ДА, перейдя к новому этапу работ — опытно-конструкторским. Строительством аппарата занимается Казанское производственное объединение имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).

Известно, что ПАК ДА будет нести на борту широкий спектр вооружений, включая гиперзвуковые ракеты. Дальность полета составит порядка 12 тыс. км, скорость — около 1000 км/ч, взлетная масса не будет превышать 110 т.

Навигационная система ПАК ДА, как сообщалось ранее, не будет привязана к спутниковым сигналам, а будет ориентироваться по астрономическим данным. Это сделает машину менее уязвимой для средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, как рассказал экс-главком ВКС России Виктор Бондарев, для ПАК ДА разрабатываются новые ракеты, радиус поражения которых будет достигать 7 тыс. км. Ракеты планируется оснастить компьютерными системами, способными анализировать воздушную и радиолокационную обстановку.