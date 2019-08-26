Обед по расписанию: в Ульяновске уволили росгвардейца с шаурмой

Из Росгвардии в Ульяновске по результатам проверки уволен сотрудник, который проигнорировал просьбу женщины о помощи. Его коллега и непосредственный руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления ведомства.

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Проверка была начата из-за размещенного в интернете видео с участием сотрудников Росгвардии. СМИ обратили на него внимание 24 августа.

Жительница Ульяновска засняла росгвардейцев, которые, по ее словам, отказались реагировать на заявление о нападении на человека. Свой отказ они объяснили обеденным перерывом.

Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Как она рассказала, приехавший по вызову водитель такси отказался брать пассажира, поскольку тот был нетрезв. Но после отказа клиент начал угрожать водителю, а затем разбил стекло автомобиля.

Автор видео находилась рядом и решила помочь таксисту. Она заметила стоявшую неподалеку машину полиции. В тот момент приехавшие на ней сотрудники Росгвардии покупали шаурму. По словам девушки, на просьбу помочь правоохранители ответили, что у них обед. О том, чем завершился конфликт между таксистом и нетрезвым мужчиной, она не рассказала.

На следующий день в Росгвардии сообщили о начале служебной проверки после появления соответствующей видеозаписи. По словам представителя ведомства Валерия Грибакина, которые приводит РИА «Новости», в случае подтверждения вины сотрудников, их ждет соответствующее наказание, вплоть до увольнения.

Впрочем, сотрудники правоохранительных органов периодически становятся объектом служебных проверок, начинаемых из-за их действий или бездействия.

На прошлой неделе в Брянской области следователи возбудили дело против временно исполняющего обязанности начальника районного отдела полиции 36-летнего Дениса Терехова. По версии Следкома России, во время ссоры в кафе он, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил 17-летнего подростка. Пострадавший на данный момент находится в коме, а майор отправлен в СИЗО. Его уволили из органов внутренних дел еще до окончания расследования.

Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть, где проводила время компания подростков, среди которых был несовершеннолетний студент местного промышленно-экономического техникума. Как сообщают очевидцы, полицейский с приятелями сел за соседний столик, но через некоторое время стал высказывать молодому человеку претензии. После этого силовик предложил продолжить разговор за пределами кафе. Но там ничего не произошло, они лишь несколько минут побеседовали, а потом пожали друг другу руки.

«Он повернулся к Терехову спиной и уже собрался уходить, но полицейский внезапно несколько раз ударил его по голове. [Молодой человек] упал и стукнулся головой о ступеньки. Некоторое время он был еще в сознании»,

— рассказал РИА «Новости» приятель подростка.

После случившегося друзья позвонили родителям пострадавшего, те приехали почти сразу. По словам свидетелей, пока подростку оказывали помощь, полицейский продолжал вести себя агрессивно, оскорблял его мать и отца.

В итоге Терехова забрали с места происшествия прибывшие туда сотрудники правоохранительных органов, а студента отправили в больницу. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому. Ему диагностировали серьезную черепно-мозговую травму. Медики доставили пострадавшего в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию.

Годом ранее подобная потасовка закончилась смертью гражданского лица. 34-летний житель Подмосковья Евгений Толстов погиб в результате конфликта с инспекторами ГИБДД. Стычка произошла вечером 20 июля прошлого года в одном из баров подмосковного Павловского Посада. Толстов с друзьями и компания сотрудников ДПС сидели за соседними столами. Евгений уронил на пол пивной бокал.

«К Жене подошел администратор и попросил заплатить за разбитую посуду, что тот в итоге и сделал. На этом инцидент был исчерпан, но в дело вмешался один из полицейских и в грубой форме предъявил претензии. Женя еще раз извинился», — рассказала РИА «Новости» супруга одного из присутствовавших там друзей Толстова Екатерина Шептунова.

Сотрудник ДПС, однако, продолжил высказывать упреки, после чего друг Толстова Алексей предложил силовику выйти и «поговорить по-мужски», но диалог один на один не состоялся.

«Вслед за Лешей на улицу выбежали остальные гаишники, стали его избивать. Женя бросился на помощь, и полицейские переключились на него: так сильно колотили руками и ногами, что проломили голову. В больнице зафиксировали вертикальную трещину основания черепа. Врач сказал, что такие травмы, как правило, получают именно от ударов, а не от падения на асфальт. Охранники заведения в драку не вмешивались», — сообщила девушка.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, на Алексея нападали несколько человек, в том числе в полицейской форме. Вышедший из бара Толстов попытался им помешать, но тогда все силы перевели на него. В итоге Евгений упал на асфальт и не поднялся.

Врачи скорой доставили его в местную горбольницу. «Там нам сообщили, что шансов выжить нет, и даже не стали делать операцию. Поэтому мы решили перевезти Женю в частную клинику в Москву», — рассказала РИА «Новости» родственница пострадавшего Юлия Толстова.

Мужчина скончался, не приходя в сознание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по первой части статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщили в СК, Павлово-Посадский городской суд заключил под стражу одного из участников драки. В суде от каких-либо комментариев воздержались.