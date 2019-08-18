Вытеснить Россию: в Лондоне призвали отправить спецназ в Африку

Начальник Штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил о необходимости усилить военное присутствие в странах Африки, чтобы помешать России включить данный континент в сферу своего влияния, передает газета The Times.

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По словам главы Генштаба, Лондон может направить в Африку военную помощь, а также небольшие элитные отряды для борьбы с терроризмом. Он уверен, что эта тактика позволит ориентировать развивающиеся страны «скорее на Запад, а не на группу Вагнера».

Единственное, что может помешать Великобритании, как пояснил Картер, это угроза со стороны Москвы, которая «материализовалась значительно быстрей, чем предполагали британские эксперты в 2015 году».

«Они очень хорошо используют возможности, которые очень легко отрицать. Они умеют манипулировать информационной средой и излагать свою версию правды. Также они очень грамотно себя ведут в киберпространстве. Я думаю, они хорошо научились убеждать другие страны в том, что Россия, вероятно, является лучшим союзником или лучшей ставкой с точки зрения поддержки, чем Запад», — подчеркнул военачальник.

Для разрешения проблемы глава Генштаба ВС считает необходимым показать континенту, что именно западные государства представляют из себя настоящую защиту. Также Картер призвал уделить особое внимание контрразведке. «Методы ведения борьбы меняются, и британская армия должна модернизироваться при помощи технологий, которые привели к этой эволюции», — добавил генерал.

Для достижения цели он предложил сделать службу в британских войсках более привлекательной для специалистов по кибербезопасности, а также дать гражданским экспертам возможность удаленного сотрудничества с военнослужащими, используя опыт армии США. Он также рассказал о намерении Великобритании создать на Ямайке военное училище по образцу Королевской военной академии в Сандхерсте, где могли бы обучаться кадеты из стран Карибского бассейна.

18 августа стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров намерен встретиться с министром иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей 20 августа. Как заявил российский дипломат, в ходе беседы будут затронуты такие вопросы, как урегулирование конфликтов в Африке и борьба с международным терроризмом.

«Значительное внимание будет уделено вопросам продвижения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Состоится углубленный обмен мнениями о путях укрепления деловых связей в областях энергетики, развития инфраструктуры, освоения природных ресурсов и сельского хозяйства»,

— заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Основным направлением сотрудничества стран является обучение жителей Ганы в российских вузах – на данный момент в университетах РФ обучается более 800 граждан республики. Помимо этого, министры обсудят предстоящий саммит Россия-Африка, который будет проходить в октябре 2019 года в Сочи под председательством президентов России и Египта.

Еще одна встреча с представителем континента прошла 16 августа. В тот день заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин провел с коллегой из ЮАР Сампсоном Макветлой встречу, в ходе которой они обсудили проекты военного и военно-технического сотрудничества. Также стороны подтвердили настрой на укрепление дружественных отношений между странами. Беседа военачальников проходила на полях Армейских международных игр.

«В ходе встречи состоялось обсуждение проектов военного и военно-технического сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте»,

— заявили в Минобороны РФ, передает РИА «Новости».

Ранее Сергей Лавров обсудил двустороннее взаимодействие и с министром иностранных дел ЮАР Неледи Пандор – встреча прошла на полях глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Состоялось предметное обсуждение перспектив российско-южноафриканского стратегического партнерства с акцентом на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Подтверждена обоюдная заинтересованность сторон в углублении политического диалога и нацеленность двух стран на эффективную координацию действий в ООН, БРИКС, Группе двадцати и на других международных площадках», — сообщили в ведомстве.