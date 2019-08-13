Опасное сближение: Су-27 отогнали истребитель НАТО от Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Соответствующему маневру помешали российские истребители Су-27, которые сопровождали борт главы Минобороны.

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Российские летчики оттеснили истребитель НАТО, не позволив ему приблизиться к самолету Шойгу, передает ТАСС. Борт министра обороны с эскортом из двух Су-27 следовал из Калининграда в Москву.

Шойгу находился в Калининграде с рабочим визитом. Во время своей поездки он, в частности, заложил камень под строительство филиала Нахимовского училища. Шойгу также посетил один из этапов конкурса «Морской десант» Армейских международных игр, который проходил на полигоне Хмелевка.

Инцидент с самолетом Шойгу произошел на фоне повышенной активности иностранных истребителей у границ России, в том числе в районе Калининградской области. К примеру, накануне в данном районе был замечен американский радиоразведчик RC-135U Combat Sent.

Самолет ВВС США вначале провел наблюдательный полет над территорией Германии, а затем пролетел над Калининградской областью.

Западные разведчики пытаются получить данные о новых вооружениях России, считают эксперты. По словам коммерческого директора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, информация необходима для «будущих боевых операций».

«Вся информация собирается как составной элемент для будущих боевых операций против России, для применения различных средств вооружения, высокоточного оружия. И, понятное дело, очень их интересуют переговоры, которые ведутся, например, с наших боевых кораблей в Балтийском, Черном морях», — сказал Леонков в эфире радио Sputnik.

Активность западных самолетов у границ России отмечали и в Минобороны. По данным ведомства, со 2 по 9 августа 17 летательных аппаратов провели разведку около российских территорий.

За данный период российские истребители 12 раз поднимались в воздух. В ведомстве также подчеркивают, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

В последнее время также участились попытки перехвата российских самолетов. Так, подобный инцидент произошел утром, 13 августа, когда самолеты Typhoon британских ВВС перехватили и сопроводили два российских Ту-142.

Минобороны Великобритании объяснило вылет на перехват «самолетов-медведей» приближением Ту-142 к границам страны. «Медведи» были сопровождены Typhoon при поддержке танкера Voyager», — говорится в сообщении ведомства.

Британские истребители вылетели с шотландской военной базы Лоссимут. Ту-142 не заходили в воздушное пространство Великобритании.

Кроме того, американские истребители 8 августа сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС у побережья Аляски.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что в операции участвовали два F-22 и два CF-18. Истребители ВВС США также сопровождали самолет дальнего радиолокационного обнаружения, военно-транспортный борт и заправщик.

При этом в NORAD также добавили, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве.

В ответ на действия США в Минобороны России отметили, что российские Ту-95МС выполняли полет над нейтральными водами Берингова моря в рамках учений «Океанский щит — 2019».

Учения «Океанский щит» завершились 9 августа, маневры проходили в акватории Балтийского моря. В частности, в учениях приняли участие 58 летательных аппаратов Воздушно-космических сил России. Основной целью учений стала отработка взаимодействий межфлотской группировки Военно-морского флота России.

«Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — заявили в Минобороны.

На отдельных этапах полета Ту-95МС сопровождали американские истребители F-22 и F-18, добавили в ведомстве.