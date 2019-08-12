Сбили шесть дронов: россияне отразили атаку на Хмеймим

Комплексы противовоздушной обороны на российской авиабазе Хмеймим сбили шесть маневрирующих беспилотников боевиков, указано в сообщении Минобороны РФ, распространенном в воскресенье.

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По данным ведомства, 11 августа около 20:10 мск средства контроля авиабазы Хмеймим обнаружили шесть маневрирующих БПЛА, приближавшихся к аэродрому с северо-западного направления. Все они были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы на безопасных дистанциях, говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что пострадавших или материального ущерба в результате инцидента на авиабазе нет, она продолжает функционировать в плановом режиме.

Это уже третья попытка атаки Хмеймима со стороны боевиков с начала месяца. Очередной обстрел был совершен 8 августа около 16:00 мск. «С северо-западного направления из района населенного пункта Кбана, горная Латакия, был зафиксирован пуск четырех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы», — указали в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что ракеты не попали в российскую авиабазу, но через три минуты после их обнаружения силами ПВО они разорвались в одном из поселений в двух километрах от аэродрома. В результате два местных жителя погибли, еще четверо — пострадали. Авиабаза продолжила функционировать в обычном режиме.

Аналогичная ситуация произошла всего тремя днями ранее. По данным Минобороны, боевики выпустили в направлении Хмеймима три реактивных снаряда залпового огня. Средства контроля воздушного пространства зафиксировали запуск снарядов в 14:30 мск с северного направления от аэродрома. Они упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф, в результате чего пострадали четыре местных жителя, отметили в ведомстве. При этом источник сирийского агентства SANA ранее сообщал, что обстрел российской базы привел к жертвам и материальным разрушениям.

Как заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, террористы предпринимали попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации еще 17 и 21 июля, но средства ПВО российской авиабазы отразили эти атаки.

Очередной подобный инцидент произошел 12 июля, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. По его сведениям, в ночь на 12 июля средства ПВО уничтожили три дрона на безопасном удалении от базы. Пострадавших в результате атаки не было, и авиабаза продолжила работу в штатном режиме.

Аппараты для совершения таких нападений террористы собирают в кустарных условиях.

Ранее в Минобороны неоднократно сообщали об уничтожении самолетами ВКС РФ складов террористов с запчастями к аппаратам.

В частности, это произошло 23 апреля, о чем сообщал Al-Masdar News со ссылкой на военный источник. По его данным, ВКС России уничтожили склад оружия, принадлежавший джихадистам в сирийской провинции Идлиб. Там также отметили, что в результате авиаудара были убиты несколько членов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Атака была совершена рядом с центральной тюрьмой, расположенной недалеко от административного центра провинции.

Как уточнил источник, российские ВКС планировали нападение за день до этого, когда несколько военных самолетов с российской авиабазы Хмеймим прибыли в Идлиб.

До этого российские войска атаковали боевиков в середине марта. По данным Минобороны России, ВКС РФ уничтожили склад террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», где хранились ударные беспилотники.

Эти дроны должны были совершить налет на базу Хмеймим.

Российская сторона нанесла этот удар по предварительному согласованию с Турцией. В результате налета были уничтожены боеприпасы и вооружения террористов. Как указали в ведомстве, сведения о намерении группировки напасть на российскую авиабазу подтвердили по нескольким каналам.

В сентябре прошлого года экс-главком ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что российские ВКС за три года операции в Сирии уничтожили 85 тыс. террористов.

«Хочу отметить высокую точность применения авиационных средств поражения. Все удары ВКС наносили и продолжают наносить точно по объектам террористов.

За три года количество уничтоженных объектов террористов (склады боеприпасов, укрепрайоны, штабы) исчисляется десятками тысяч.

Убитых террористов — порядка 100 тыс., причем примерно 85 тыс. — это заслуга именно наших ВКС», — заявил Бондарев по случаю третьей годовщины операции РФ в Сирии.