С-400 в Турции: чего опасаются США и НАТО

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет интегрировать в свою систему ПРО и ПВО купленные Турцией у России ЗРС С-400 «Триумф». То есть позиция НАТО по поводу интеграции С-400 в соответствующие автоматизированные системы управления (АСУ) ПВО и ПРО альянса сформулирована на сегодня однозначно.

«Ответ — нет. Нет планов интегрировать российские системы С-400 в единую систему противовоздушной и противоракетной системы НАТО»,

— категорически отверг подобную возможность Столтенберг.

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Для начала проанализируем, возможно ли в принципе сопряжение (а именно так правильно с технической точки зрения называется этот процесс) средств управления ЗРС С-400 «Триумф» с автоматизированными системами боевого управления ПВО/ПРО НАТО.

Получение информации о воздушном противнике от вышестоящих и взаимодействующих частей и соединений в рамках АСУ ПВО/ПРО Североатлантического альянса для С-400 никогда лишним не будет, как, впрочем, и для любой другой зенитной ракетной системы.

Задача сопряжения ЗРС С-400 технически решаема. Весь вопрос заключается разве что во времени и цене.

Для решения этой проблемы необходимо создавать соответствующие протоколы обмена информацией и стойки (кабины) сопряжения. В этой связи потребуется как минимум совместная работа двух конструкторов — с российской стороны и со стороны соответствующего разработчика систем НАТО. Однако представить себе подобный уровень взаимодействия в настоящее время достаточно трудно.

К слову, если эта проблема — взаимного обмена информацией — так и не решится, принципиально ничего страшного в этом нет. В конце 2000-х годов Россия и НАТО неоднократно проводили совместные тренировки и учения по нестратегической противоракетной обороне. Тогда вопросы взаимодействия между огневыми средствами решались не путем технического сопряжения систем, а чисто организационно. То есть одной из сторон назначался сектор стрельбы, в котором она полностью отвечала за выполнение боевой задачи. Вполне возможно, что турецкая сторона воспользуется наработками уже проведенных учений и взаимодействие между своими огневыми и информационными средствами будет строить на этом этапе именно на основе этих принципов.

Мнение американского генерала Кертиса Скапаротти, который возглавляет Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе, что С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса, ошибочно. Никаких принципиальных препятствий на пути интеграции ЗРС «Триумф» в АСУ ПВО/ПРО НАТО нет.

Даже такая частная задача, как применение системы опознавания «свой-чужой», как основной ступени перед принятием решения на уничтожение обнаруженной цели, практически решена при поставке ЗРС С-400 в Турцию российскими и турецкими специалистами.

Как ранее писала «Газета.Ru», процесс получения зенитного ракетного вооружения иностранным заказчиком выглядит в настоящее время примерно следующим образом.

После разного рода первоначальных протоколов о намерениях и в конечном счете подписания контракта личный состав вооруженных сил инозаказчика отправляется на переучивание на соответствующую систему. То есть вначале осуществляется теоретическая часть подготовки, и проходит она, как правило, в учебном центре в Гатчине Ленинградской области.

Затем личным составом осуществляется прием по актам вооружения, военной техники и ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) на стыковочной базе полигона Капустин Яр. После этого с одной из площадок полигона выполняются начальные стрельбы (без этого зенитную ракетную часть элементарно нельзя ставить на боевое дежурство по охране государственной границы в воздушном пространстве).

Далее зенитная ракетная система свертывается, приводится в походное (транспортное) положение и отправляется на станцию погрузки. Затем железнодорожным (водным, воздушным) транспортом под охраной воинского караула следует к месту постоянной дислокации.

К этому времени на новом месте постоянной дислокации должны уже завершить работу рекогносцировочные группы, которые занимаются на местности выбором основных и запасных стартовых позиций. К примеру, в условиях горной и густонаселенной местности (а это все в полном объеме относится к Турции) это не самая простая работа.

Пока нет ясности с выполнением начальных боевых стрельб. Во всяком случае, публично информация, на каком из полигонов она будет осуществляться, не оглашалась. Нельзя исключать, что боевая стрельба турецкими расчетами будет выполнена в одном из учебных центров ВС Турции, то есть на национальной территории.

Некоторые утверждения в публикациях СМИ, в целом, выглядят несколько безграмотно. К примеру, в зарубежных источниках излагается, что «российские системы ПВО в Турции не только передадут Москве коды опознавания «свой-чужой», но и будут следить за перемещениями авиации НАТО, а с помощью проданных Турции комплексов С-400 Москва сможет взломать систему «свой-чужой» передового американского истребителя F-35, а также следить за его перемещениями».

На самом деле определенная обеспокоенность США при покупке Турцией ЗРС С-400 «Триумф» присутствует, и связана она в основном с проблемами интеграции системы опознавания «свой-чужой» ЗРС С-400, и в связи с этим возможны (по большей части гипотетические) негативные влияния на общую систему ПВО/ПРО НАТО.

Дело в том, что в США и в государствах-участниках НАТО используется государственная система опознавания MARK-XII (Mk-XII). В ней реализуются следующие режимы работы: 1 и 2 (военные режимы), 3/A (гражданский режим, обеспечивается в поставленных в Турцию средствах радиолокации ЗРС С-400), 4 (военный, имитостойкий режим, обеспечивает защиту от провоцирования).

Для использования четвертого режима Mk-XII в ЗРС С-400 на территории Турции надо использовать в наземном радиолокационном запросчике (НРЗ) сугубо турецкий криптоблок, который будет обеспечивать работу режима 4 и тем самым исключать нежелательную имитацию работы средств системы «свой-чужой».

Первый полковой комплект С-400 поставляется в Турцию с наземным радиолокационным запросчиком российского производства системы Mk-XII (НАТО). Он построен по общеизвестному стандарту STANAG 4193 и совместим со стандартом ICAO (гражданская вторичная радиолокация международного управления воздушным движением, приложение 10, том IV).

Вдобавок к этому НРЗ системы Mk-XII российского производства и антенна каждого радиоэлектронного средства ЗРС С-400 «Триумф» будут работать на передачу с общеизвестной частотой 1030 MHz, а на прием — с частотой 1090 MHz.

В Турции есть однозначное понимание, что невозможно интегрировать турецкий криптоблок в российский НРЗ с режимом 4 из-за множества технических и организационных препятствий. Приемлемым решением в этом плане выглядит использование в ЗРС С-400 турецкого запросчика вместе с национальным криптоблоком.

Поэтому первый полковой комплект ЗРС С-400 и поставляется в Турцию с российским НРЗ системы Mk-XII (НАТО). Впоследствии он будет заменен на турецкий наземный радиолокационный запросчик разработки компании «Асельсан». При поставке второго полкового комплекта С-400 планируется сразу использовать НРЗ турецкого производства.

В ЗРС С-400 «Триумф» нет никаких средств для передачи куда бы то ни было так называемой ключевой информации.

В системе опознавания «свой-чужой» — «коды» никак не передаются. Подобной аппаратуры и радиолокационных средств попросту нет. При формировании запросного или ответного кода передается набор определенных импульсов и, кроме как на приемо-передающие антенны НРЗ, он никуда не уходит.

То есть С-400 — это вовсе не средство для «взламывания» системы «свой-чужой». Эта зенитная ракетная система предназначена исключительно для поражения целей без признака опознавания «свой самолет».

А по ответу в режиме 3/A (гражданский режим) любой самолет, и не только F-35, будет заметен в пределах возможностей наземного радиолокационного запросчика (до 600 км). В 1 и 2 режимах работы Mk-12 F-35 будет отвечать решительно всем наземным радиолокационным запросчикам, включая гражданские. Таким образом, никакого секрета о его координатах, маршруте полета, высоте и скорости не будет. И это, можно сказать, будет общедоступная информация.

А турецкий НРЗ компании «Асельсан», установленный на ЗРС С-400, будет полностью адаптирован для работы как в национальной, так и в общей системе опознавания НАТО, в том числе и в имитостойком режиме на национальных ключах с использованием собственного (турецкого) криптоблока, обеспечивающем работу режима 4 (военного, имитостойкого) системы опознавания НАТО Mk-XII.

С целью исключения технической и гипотетической возможности нежелательного влияния техники ПВО российского производства на работу средств ПВО Турции в смешанной группировке на свои средства ПВО или на средства ПВО и авиации других стран-участников НАТО (Объединенные ВВС НАТО «Юг») порядок технического взаимодействия турецкой и российской сторонами полностью согласован.

Он будет являться своеобразным базисом интеграции турецкого НРЗ в средства радиолокации ЗРС С-400 с целью обеспечения независимости от поставщика С-400 при работе со средствами ПВО НАТО.

Что же касается «невидимого» истребителя F-35, так следует еще раз напомнить, что полностью невидимых самолетов в радиолокации попросту не бывает. Если эффективная отражающая поверхность летательного аппарата составляет хотя бы 0,01 кв. м, то этого для успешной боевой работы современных зенитных ракетных систем вполне достаточно. А меньших значений ЭОП даже с учетом суперпродвинутых технологий стелс добиться в настоящее время необычайно сложно, разве что скрыть летательный аппарат в облаке плазмы.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).