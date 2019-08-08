Взрыв на полигоне под Архангельском: погибли два человека

При взрыве на военном полигоне в Архангельской области погибли два человека, шесть получили травмы различной степени тяжести, сообщили в Министерстве обороны России. Речь идет о представителях ведомства и предприятия-разработчика. Все раненые доставлены в больницы, но в каком состоянии находятся, не сообщается.

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В пресс-службе правительства региона заверили, что медучреждения области приведены в готовность для оказания помощи пострадавшим. В Архангельской областной больнице сообщили РИА «Новости», что в район села Нёнокса, где произошел взрыв, вылетел вертолет с двумя бригадами врачей.

По информации Минобороны, детонация и возгорание произошли в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Телеграм-канал Mash со ссылкой на экстренные службы писал, что в результате ЧП радиационный фон в близлежащем населенном пункте оказался превышен в три раза.

Но в военном ведомстве заверили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, и радиационный фон в норме.

По данным открытых источников, около Нёнокса находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, где проходят испытания баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных ракет.

Источник ТАСС ранее сообщал, что пожар начался на судне на территории воинской части под Северодвинском. По словам собеседника агентства, инцидент произошел во время работы гражданских специалистов. Телеграм-канал Baza также указал, что ЧП имело место на одном из объектов ВМФ.

Губернатор региона Игорь Орлов заявил, что эвакуировать население из-за инцидента не требуется. Власти Архангельской области созвали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МЧС по региону. Встреча состоялась под руководством заместителя губернатора Алексея Алсуфьева.

Это уже второй взрыв на военном объекте в России за неделю.

В понедельник, 5 августа, в 17.00 по местному времени (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в воинской части №74008 произошел пожар, за которым последовала детонация боеприпасов. Военчасть находится в пяти км от поселка Каменка и в десяти км от города Ачинска. Как уточнил представитель Минобороны, на складе хранились около 40 тыс. снарядов калибров 125 и 152 мм. В ведомстве также сообщили, что склад должен был быть расформирован к 2022 году.

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков назвал предварительной причиной инцидента человеческий фактор. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело из-за нарушения правил обращения с оружием.

Позже стало известно, что при взрывах боеприпасов погиб человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

После ЧП в населенных пунктах в радиусе 20 км от места взрыва прошла эвакуация, хотя специалисты не прогнозировали новой волны детонации боеприпасов на территории военного склада. Свои дома покинули более 16,5 тыс. человек.

Уже в течение следующего после ЧП дня специалисты приняли на телефоны «горячей линии» почти 500 обращений от жителей Ачинска и пригорода, сообщила мэрия.

«Специалисты администрации продолжают регистрировать обращения жителей. В настоящее время зафиксировано и находится в обработке 476 звонков от горожан. Большая часть вопросов: можно ли уже вернуться в город, кто-то разыскивает своих родственников, что делать, если из-за ЧС не смогли попасть на работу, номер 112 не берут трубку или постоянно занято и другие вопросы», — говорится в сообщении.

Сотрудники администрации отвечают на интересующие вопросы, фиксируют информацию о сложившихся трудностях и информируют жителей об их правах и возможностях в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией.

Вскоре МЧС разрешило жителям Ачинского района Красноярского края вернуться домой. Люди, эвакуированные в Красноярск, смогли приехать обратно на специально оборудованной для них электричке с красноярского вокзала 7 августа в 11:00 (07:00 мск). Ачинск расположен примерно в 15 км от арсенала.

«В течение получаса-часа вернутся в свои дома в Ачинске. Уже едут из Большого Улуя... Из Красноярска также всех доставят», — сказал мэр города Илай Ахметов в среду.

Он подчеркнул, что дороги на Ачинск свободны для проезда.

При этом жители поселка Каменка все еще ожидают разрешения на возвращение. Там по-прежнему обследуют территорию на наличие взрывных предметов.