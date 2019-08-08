«Россия силы»: финны обнародовали доклад о «гибридном влиянии»

Оборонное ведомство Финляндии совместно с МВД и МИД подготовило доклад «Россия силы». Его целью заявлено повышение информированности об РФ, но в первую очередь там утверждается, что Москва якобы «продемонстрировала презрение» к основанному на правилах международному порядку и безопасности. Авторы документа утверждают, что российская сторона создает нестабильность в погоне за статусом «всемирно признанной великой державы».

В докладе также указывается, что Москва стремится оказать политическое влияние на Хельсинки посредством различных каналов, в том числе дипломатических.

Москва, по мнению составителей документа, старается донести, что Россия и Финляндия — хорошие соседи, но для сохранения таких отношений финнам следует действовать ответственно, то есть «учитывая российские интересы». Авторы называют подобные сообщения одним из инструментов давления.

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«Россия самыми разными способами стремится к влиянию на общественный дискурс и процесс принятия решений в Финляндии. Важным приоритетом в том числе является эффективное обеспечение готовности Финляндии к противодействию гибридным операциям по влиянию на общественность, а также широкому спектру иных угроз в сфере безопасности», — подчеркнули в докладе.

В разделе доклада о внешней политике России назвали систематическим ее «гибридное влияние» на западные страны. По мнению авторов, для реализации подобных операций у Москвы по всему миру есть профессиональный и хорошо подготовленный дипломатический корпус. К тому же российская сторона пользуется «зависимостью государств» от ее энергетических ресурсов, убеждены составители документа. В финских ведомствах также заявили, что Россия якобы применяет кибератаки, ведет «электронную войну» и оказывает «информационно-психологическое воздействие».

«Информационная война — это непрерывный процесс: борьба ведется как в военное, так и в мирное время и охватывает все возможные поля сражений как в России, так и за ее пределами. Цель этих усилий — вынудить противника действовать в соответствии со стратегическими интересами Москвы», — объяснили в документе.

Но Москва неоднократно опровергала голословные обвинения в своей причастности к хакерским атакам или любым другим методам ведения «гибридной войны».

В июле прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу рассказал итальянскому изданию Il Giornale, почему Россию на Западе обвиняют в ведении «гибридных войн».

«В России есть такая поговорка: «громче всех на рынке кричит «держи вора!» — сам вор»», — сказал глава Минобороны.

Он уточнил, что в современном мире под «гибридными действиями» понимается контроль над СМИ, экономические санкции, кибератаки, поддержка внутренних волнений, а также использование спецподразделений и специалистов для совершения терактов, диверсий и саботажа.

«Кто, кроме США и Великобритании, обладает еще таким потенциалом?» — спросил Шойгу.

Министр убежден, что подобные методики США и Великобритания применяли во время вторжения в Ирак в 1991 году, в бывшей Югославии, в Ливии, в Чечне, а также совсем недавно в Сирии и на Украине.

В докладе финских ведомств также указали, что решения страны в сфере безопасности отражают политику западного сообщества. При этом активное участие Хельсинки в западных оборонительных проектах якобы может привести к «усилению давления» со стороны Кремля, считают там.

Финляндия не входит в НАТО, но является его партнером и довольно часто участвует в совместных мероприятиях с альянсом.

Последний раз финские корабли и авиация были задействованы в июне в Балтийском море в учениях блока Baltops — 2019.

В прошлом году финны также участвовали в учениях Trident Juncture, которые проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них принимали участие около 50 тыс. солдат, 250 воздушных средств и 65 морских судов из 31 страны.

Россия квалифицировала участие в маневрах внеблоковых Финляндии и Швеции как втягивание этих стран в политику альянса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что это ведет к деградации ситуации в регионе.

Она отметила, что этот курс не способствует укреплению стабильности и безопасности на Севере Европы и европейском континенте в целом.

Кроме того, это вписывается в русло «курса США на снижение уровня безопасности в Европе, это очередной небольшой пазл в эту общую картину», уверена она.

«Мы рассматриваем действия североатлантического альянса как попытку использовать военно-политический потенциал Финляндии и Швеции для реализации собственных конъюнктурных задач по сдерживанию России под абсолютно надуманными, вымышленными предлогами. Исходим из того, что в Хельсинки и Стокгольме это также понимают и отдают отчет в реальных угрозах и в том, откуда эти реальные угрозы европейской безопасности исходят. Точно не от России», — подчеркнула Захарова.