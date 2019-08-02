Голубые береты: история и традиции ВДВ

«Десантник — это навсегда, я никогда не забываю это, и даже на лобовом стекле моего минивэна портрет генерала Василия Филипповича Маргелова, создателя ВДВ. Всегда помню девиз: «Никто, кроме нас». Это очень помогает в жизни», — рассказывает «Газете.Ru» столичный предприниматель Александр Прохоров, в прошлом тоже десантник.

Реклама

В день праздника ВДВ многие бывшие и нынешние десантники помянут легендарного командующего Воздушно-десантных войск генерала Василия Маргелова, который руководил десантом с 1954 по 1959 год. Благодаря Маргелову, немало сделавшему для становления десанта, ВДВ иногда в шутку расшифровывают как «Войска дяди Васи».

Боевой генерал Маргелов участвовал в советско-финляндской войне, во время Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Ленинграда, Сталинградской битве, боях за Украину и Крым, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии и Австрии.

«Благодаря генералу Маргелову воздушный десант оснащался самой современной техникой, испытывались новые способы его применения. Железная воля, организаторский талант и фронтовая закалка командующего позволили сформировать непобедимый дух «голубых беретов», превратили их в мобильную и грозную ударную силу, не знающую равных в мире», — сказал глава Минобороны Сергей Шойгу на открытии памятника генералу в августе 2018 года.

В настоящее время десантные войска насчитывают более 45 тыс. солдат и офицеров. ВДВ — отдельный род войск Вооруженных сил России. Благодаря высокому уровню боевой подготовки cлужба в ВДВ считается престижной, войска находятся в составе резерва Верховного главнокомандующего.

При этом бывалые десантники не стесняются признаваться в страхе перед первым прыжком.

«В пустоту шагнуть страшновато… Мужчины часто не признаются, что им страшно. Но страшно всем, и признаваться в этом не стыдно, только если ты этому страху не поддашься. А второй страх — оказаться трусом в глазах товарищей»,

— так вспоминал в интервью изданию «Собеседник» свой первый прыжок десантник, депутат Госдумы и бывший спикер Совета Федераций Сергей Миронов.

Во времена СССР на десантников ложилось выполнение наиболее сложных задач — таких как военная кампания в Афганистане. Через эту войну прошли сотни военнослужащих ВДВ, среди них — будущий глава Минобороны Павел Грачев, кандидат в президенты генерал Александр Лебедь и будущий главком ВДВ Георгий Шпак. Он командовал знаменитым 350-м гвардейским парашютно-десантным полком, который первым вошел на территорию Афганистана 25 декабря 1979 года.

«Я приобрел колоссальное количество друзей, с которыми до сих перезваниваюсь и переписываюсь. Многие бывшие десантники сегодня посещают Афганистан и говорят о необычайно добром отношении к русским, к «шурави», которых уважают за их благородство, за то, что они много сделали для страны», — говорит он.

Праздновать День ВДВ и вспоминать генерала Маргелова будут 2 августа не только в России, но и в других республиках бывшего СССР. Войска славились своим интернационализмом, в них служило немало представителей других народов СССР. В 2018 году день ВДВ отмечали на Украине, что, правда, произошло вопреки желанию тогдашних властей, которые постановили отмечать праздник украинского десанта 21 ноября, — эту дату своим указом установил экс-президент Украины Петр Порошенко, переименовав Воздушно-десантные войска в Десантно-штурмовые.

Любители военной истории в США и европейских странах активно интересуются историей десанта — формой беретов, значками десанта, связанными с ВДВ артефактами.

«У России самая большая десантная сила в мире. Хорошо обученные и оснащенные воздушно-десантными бронемашинами для мобильности и огневой мощи, Воздушно-десантные войска — это экспедиционные десантные подразделения Кремля», — писал о ВДВ в октябре 2018 года американский журнал The National Interest.

Популярностью у зарубежных поклонников ВДВ пользуется и песня «Синева». Эта композиция группы «Голубые береты» хорошо известна многим в России: «Расплескалась синева, расплескалась., // По петлицам разлилась по погонам. // Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась // По суровым, по десантным законам».

Главное отличие десанта от других родов войск — «голубые береты», которые бережно хранят многие бывшие десантники. Правда, вначале головные уборы десантников были темно-бордовыми. В 1967 году этот цвет утвердил «отец ВДВ» Василий Маргелов. Советский художник иллюстратор Александр Жук сначала подготовил проекты двух вариантов беретов: малинового и защитной расцветки, однако последний остался только на бумаге. А вот малиновый решили внедрить в десантные войска, а сам Маргелов поставил на нем резолюцию: «Оставить для парадов в Москве!»

Однако просуществовали они недолго, поскольку такие береты носили служащие многих зарубежных стран. Уже в 1969 году цвет головных уборов изменили на голубой.

В День ВДВ многие десантники купаются в фонтанах, и хотя эту традицию разделяют не все, она фактически стала атрибутом праздника. О том, почему это происходит, существует много версий, одна из которых довольно романтическая: десантники рассказывают, что вода отражает их любимое небо.