Без единого выстрела: как С-400 разрушил отношения США и Турции

Один из ближайших соратников американского лидера Дональда Трампа сенатор Линдси Грэм — республиканец от штата Южная Каролина — по просьбе главы государства провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Грэм призвал Анкару не вводить в строй российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщает сетевое издание Defense One.

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«Я разделяю мнение тех, кто считает, что если они [Турция] не введут в строй С-400, то [США] не нужно будет вводить санкции. Надеюсь убедить Турцию не вводить систему [С-400] в строй в связи с тем, что это разрушительно действует на наши отношения», — цитирует издание республиканца.

Кроме того, сенатор выступил за смену главной темы переговоров Вашингтона с Анкарой.

Он предложил отступить от обсуждения С-400 и начать диалог, посвященный заключению соглашения о свободной торговле.

Накануне Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщила ТАСС, что Россия завершила первый этап поставки «Триумфов» в Турцию.

Сам Мевлют Чавушоглу рассказал TGRT Haber, что С-400 заработают в Турции к началу 2020 года. Он подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны работают лучше, чем американские Patriot.

Глава турецкого МИДа в очередной раз отметил, что С-400 — это защитные системы. «Если на Турцию нападут с воздуха, мы их используем, чтобы избежать этой атаки», — пояснил Чавушоглу.

По его мнению, Дональд Трамп действительно может отказаться от введения санкций против Анкары в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Но в случае враждебного настроя с американской стороны Турция готова принимать ответные меры, предупредил турецкий министр.

Чавушоглу также уточнил, что Анкара решила участвовать в программе по созданию американских истребителей пятого поколения F-35, потому что это хорошая система и передовые технологии. Впрочем, он заверил, что и в этом случае турецкие власти будут действовать по аналогии с вопросом С-400: если США окончательно решат не поставлять самолеты Анкаре, то она будет искать альтернативу.

Белый дом и Пентагон официально объявили об исключении турецкой стороны из программы производства F-35 17 июля.

Причем этот шаг, по словам представителей оборонного ведомства США, даже не является частью обещанных Вашингтоном санкций против Анкары за приобретение С-400. Сами ограничительные меры могут быть введены в дополнение к решению по истребителям-бомбардировщикам. Турция уже заказала у США 30 таких самолетов из возможных 100.

Недовольство США и других стран НАТО объясняется их опасениями, что радары российских систем могут научиться вычислять и отслеживать F-35.

И, тем не менее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что НАТО должна одобрить закупку Турцией С-400, поскольку альянс окажется выгодополучателем от этой сделки. Об этом он заявил в эфире телеканала Haberturk.

Он уверен, что приобретение ЗРК у России сильно повлияет на НАТО, и альянс должен быть счастлив от этого. «Если у НАТO есть три-пять самых сильных стран-членов, то одна из них — Турция. А в нашем регионе Турция и вовсе самая мощная опора НАТО», — подчеркнул турецкий лидер.

По словам главы государства, если Анкара станет сильнее после закупки российских систем, тогда то же самое произойдет и с альянсом. К тому же, Эрдоган напомнил, что Турция — «одна из двух-трех стран», которые вовремя платят требуемые взносы.

Саму сделку между Турцией и Россией по поставкам С-400 он назвал самым важным соглашением для Анкары. «В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране», — пояснил Эрдоган.

Он уточнил, что предпринимаемые властями шаги призваны улучшить обороноспособность республики.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун считает, что российские С-400 — это лишь предлог для эскалации напряженности между Вашингтоном и Анкарой. На самом же деле США просто не хотят развития Турции и заинтересованы в усилении другого игрока, приводит его слова Güneş.

«Для Запада на Ближнем Востоке важно обеспечить безопасность Израиля и контроль над энергетическими ресурсами. Страны, враждебные Израилю, устраняются. В конце этой очереди стоит Турция. Мне приходится это говорить, потому что это правда», — пояснил экс-военный.

Он убежден, что в этом конфликте дело вовсе не в С-400 или F-35. Сайгун считает, что США недовольны независимой внешней политикой Анкары и не желают, чтобы Турция становилась региональной державой.