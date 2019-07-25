Крушение на Каспии: почему упал МиГ-29

В пресс-службе министерства обороны Азербайджана в четверг сообщили, что истребитель МиГ-29 ВВС республики потерпел крушение во время тренировочных полетов. На данный момент ведется поиск пилота.

Реклама

По данным ведомства, катастрофа произошла 24 июля около 22:00 по местному времени (21:00 мск). В этот момент была внезапно утеряна связь с самолетом, который осуществлял плановые учебно-тренировочные полеты в ночное время. Тогда же он исчез с радаров.

По предварительной версии, истребитель потерпел крушение и упал в Каспийское море, говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в данный момент военные принимают неотложные меры по поиску и спасению пилота. По поручению министра обороны Азербайджана Закира Газанова была создана комиссия, которая начала расследование причин аварии.

По факту крушения самолета военная прокуратура республики возбудила уголовное дело. Уже начато проведение неотложных необходимых следственных действий, говорится в сообщении ведомства.

Самолеты МиГ-29 являются основой истребительной авиации ВВС Азербайджана. На вооружении государства стоят 16 МиГ-29 и МиГ-29УБ, полученных от Украины в 2007-2012 годах. Они заменили 20 самолетов типа МиГ-25, которые достались Баку во время раздела советского наследия.

Главной задачей истребителя является завоевание господства в воздухе над полем боя и в ближней прифронтовой зоне. Он также способен поражать наземные цели, применяя неуправляемые средства поражения в условиях визуальной видимости. Это был один из первых в мире самолетов этого класса, который сочетает в себе эффективность в маневренном воздушном бою со способностью атаковать противника ракетами средней дальности и ближнего боя.

Радиус действия МиГ-29 составляет 500-800 км — это зависит от нагрузки и скорости полета. Предельная боевая нагрузка — 3,5 т. По различным данным, ВВС Азербайджана насчитывают от десяти до 20 таких машин. Впрочем, из них пригодны к полетам только семь-десять воздушных судов.

Экипаж каждого истребителя состоит из одного пилота, но в учебно-боевой модификации — из двух пилотов.

Истребитель был спроектирован в 1972 году. Первый полет его прототипа состоялся в 1977 году, в 1982 году самолет был принят на вооружение советских ВВС. В том же году начался серийный выпуск МиГ-29. В СССР и России на их основе были созданы различные модификации, в частности, МиГ-29К и МиГ-35. Стоимость одного МиГ-29 оценивается примерно в $20 млн.

В январе 2008 года Азербайджан потерял еще один такой истребитель при схожих обстоятельствах. 29 января МиГ-29 потерпел крушение приблизительно в 60 км от Баку. Самолет упал в Каспийское море рядом с поселком имени Зейнвалабдина Тагиева (бывший поселок Насосный, где во времена СССР располагалась военная авиабаза).

В результате катастрофы погибли оба пилота, сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. «В результате крушения при выполнении учебного полета самолета МиГ-29 погибли пилоты Фахраддин Аскеров и Афган Асланов», — уточнили там.

Поисково-спасательные работы на месте гибели воздушного судна велись около месяца. Об обнаружении потерпевшего крушение истребителя стало известно только 4 февраля. Как сообщило агентство Day.Az, которое ссылалось на правительство республики, останки самолета были найдены в сотне метров от берега на глубине 12-15 м. О местонахождении останков пилотов тогда ничего известно не было.

Только примерно полмесяца спустя, 17 февраля, азербайджанские спасатели обнаружили вместе с обломками истребителя тело одного из двух пилотов.

Останки были найдены на глубине 15-17 м. Тело второго пилота, а также черный ящик самолета удалось обнаружить только 24 февраля. С момента крушения МиГ-29 поиск самолета и тел пилотов осложнялся плохими погодными условиями.