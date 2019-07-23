США не помощник: как Британия накажет Иран

Задержание на прошлой неделе танкера «Stena Impero» ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана явилось «актом государственного пиратства», заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант и пообещал организовать «международную миссию по защите на море», пишет Financial Times.

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США, к слову, также объявили о намерении создать международный морской альянс для защиты судоходства в Персидском заливе. Но Хант сказал, что инициатива под руководством Европы будет лишь дополнять планы Вашингтона.

Это сделано, полагают в FT, в целях отдалить Великобританию от стратегии США «максимального давления» на Иран.

Напряженность в отношениях между Ираном и Западом сохраняется с тех пор, как в 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп сообщил о восстановлении всех санкций, действие которых было прекращено как результат достигнутой сделки.

Великобритания, Франция и Германия — европейские подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий — выступили против решения президента США и предпринимали немалые усилия, чтобы спасти эту сделку.

Но инциденты с судоходством усложнили дипломатические усилия стран Е3 и рискуют подтолкнуть Великобританию к более жесткой позиции.

Джереми Хант сказал, что он провел «конструктивные» дискуссии с рядом союзников за последние 48 часов, но не указал, какие страны готовы поддержать коалицию для защиты интересов международного судоходства в Персидском заливе.

«Если Иран продолжит идти по этому опасному пути, то он должен согласиться с тем, что цена вопроса будет заключаться в существенно большем западном военном присутствии в водах вдоль береговой линии Тегерана, и не потому, что мы хотим усилить напряженность, а просто потому, что свобода судоходства — это принцип, который будет соблюдать и всегда защищать Великобритания и ее союзники», — предупредил Хант.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил поддержку скоординированному подходу с Лондоном и Парижем, но в то же время подчеркнул необходимость деэскалации. «Для нас важно, чтобы, помимо мер по противодействию угрозам в Ормузском проливе, продолжала разыгрываться дипломатическая карта», — заявил Хейко Маас.

«В частности, в какой-то момент времени будет необходимо, чтобы государства Персидского залива собрались за круглым столом, чтобы обсудить вопросы безопасности на море», — добавил министр иностранных дел Германии.

Ответные ходы со стороны Джереми Ханта стартовали сразу же после действий Ирана, связанных с задержанием британского танкера «Stena Impero».

Судно было остановлено, как утверждали власти Великобритании, в территориальных водах Омана, а не в пределах 12-мильной зоны Персидского залива, относящейся к Ирану. Представители Тегерана, в свою очередь, заявили, что танкер под британским флагом был задержан из-за угрозы столкновения с иранским рыболовным судном.

Инцидент был истолкован, считают в FT, как ответный ход Ирана на задержание 4 июля властями Гибралтара, который является территорией Великобритании, иранского танкера Grace I, обвиняемого в попытке доставить нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС.

Представитель МИД Испании заявил, что Мадрид знает о британской инициативе и поддерживает контакты с официальными лицами в Лондоне на «высоком уровне» и «рассмотрит ее в свете нашей солидарности с Великобританией и обязательств сохранить морские перевозки в международных водах».

Тем не менее, еще не известно, полагает FT, насколько эффективной будет военно-морская коалиция, которую может собрать Джереми Хант, учитывая относительно слабое состояние военных сил многих европейских стран. В настоящее время Великобритания рекомендует судам под флагом Великобритании не проходить без сопровождения боевых кораблей через Ормузский пролив и уведомлять Королевский флот, если они планируют осуществить проход через пролив.

Хант сказал, что позиция Великобритании совпадает с позицией европейских союзников, а не США. «Это не будет частью политики «максимального давления» США в отношении Ирана, потому что мы по-прежнему привержены сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий», — заявил он.

Некоторые дипломаты опасаются, что Великобритания может быть привлечена к более конфронтационной линии администрации Трампа по отношению к Тегерану в результате нынешней эскалации.

До сих пор страны «евротройки» придерживались политики взаимодействия с Ираном, особенно в контексте соглашения 2015 года, направленного на ограничение ядерных амбиций Исламской Республики.

Госсекретарь США Майк Помпео, считают в FT, преуменьшает ответственность администрации Трампа за помощь в обеспечении безопасного прохода для международного судоходства через Ормузский пролив.

«В первую очередь, ответственность за их корабли ложится на Великобританию», — сказал Помпео в недавнем интервью Fox News.

Накануне заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что британские ВМС слишком малы для обеспечения интересов государства во всем мире. Об этом сообщает Times.

«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, меняются, мир становится более сложным. Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование наших вооруженных сил, и не в последнюю очередь — королевского флота.

Наши ВМС слишком малы, чтобы обеспечивать наши интересы в мире», — заявил Эллвуд.

Представитель Великобритании отметил, что увеличением бюджета военно-морского ведомства нужно будет заниматься новому премьер-министру, передает РИА «Новости».

Что касается государственного секретаря США Майка Помпео, то он еще раз подтвердил, что Вашингтон «создает коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми». «В этом будут участвовать нации со всего мира. Это сдерживающие действия. Но никто не должен принимать американскую сдержанность или осторожность за отсутствие силы для защиты Америки», — заявил Помпео.

«Первоначальные задачи, которые стоят перед возможным военно-морским альянсом европейских стран, — создать соответствующие корабельные группировки и обеспечить их оперативное развертывание в зону Персидского залива, то есть осуществить переход морем подводных лодок и надводных кораблей в предполагаемые районы несения боевой службы»,

— пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, европейцам необходимо достичь в оперативно важных районах Персидского залива и Аравийского моря такого превосходства над гипотетическим противником, которое обеспечит наиболее благоприятную обстановку для свободы судоходства и воспрещения действий ВМС Ирана в зоне Ормузского пролива. Однако сил у европейских стран для решения подобной задачи все же маловато, считает военачальник. У них не так много боеготовых кораблей дальней морской зоны, полагает генерал. К тому же, надо обеспечить демонстрацию флага в водах Персидского залива на достаточно длительный срок. А к этому почти ничего не готово.

По мнению Запаренко, сегодня в полном объеме решить проблему контроля над проливными зонами и обеспечения безопасности коммерческого судоходства в этом регионе Мирового океана объективно могут только военно-морские силы Соединенных Штатов или коалиционная группировка объединенных ВМС под их руководством. Однако тесный союз США может запросто втянуть европейские страны в реальную и крупномасштабную войну с Ираном.