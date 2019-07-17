Уходя, не уходят: США оставляют в Сирии наемников

На фоне вывода своих войск из Сирии США наращивают там численность сотрудников частных военных компаний (ЧВК), заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, эти ЧВК действуют в северных и северо-восточных районах страны.

Согласно ее информации, в Сирии сейчас более 4 тыс. сотрудников таких компаний.

«При этом отмечается, что только во второй половине июня в страну уже прибыли 540 человек, в том числе 70 представителей командного и инструкторского состава. Переброска наемников осуществляется на автомобилях группами по 12-16 человек», — рассказала Захарова.

Реклама

Основными задачами ЧВК США в Сирии, по словам представителя МИД, является подготовка лояльных Вашингтону боевых отрядов, охрана объектов нефтегазовой инфраструктуры и обеспечение безопасности.

«Наверное, этому не стоило бы отдельно уделять внимание, если бы не одно но: руководство деятельностью ЧВК осуществляет Объединенное центральное командование вооруженных сил США», — обратила внимание она. Захарова также напомнила, что американские наемники будут находиться в Сирии незаконно.

Накануне кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что

американские войска останутся в Сирии как часть многонациональных сил «по продолжению кампании против ИГ (организация запрещена в России) («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России)».

«В интересах оперативной безопасности я не стану обсуждать количество военных или крайние сроки», — добавил Эспер.

При этом еще 8 июля спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag призвал Германию частично заменить войска США на левом берегу Евфрата в Сирии.

«Германия играет активную роль как партнер в политическом процессе и как союзник в борьбе против «Исламского государства» (организация запрещена в России) на северо-востоке Сирии», — сказал Джеффри.

Он выразил надежду, что ФРГ «будет делать больше». По его словам, США ожидают от партнеров добровольной отправки на северо-восток Сирии нескольких сотен военных.

Спецпредставитель уточнил, что речь необязательно идет о подразделениях сухопутных войск Германии, которым придется участвовать в боевых действиях. Он отметил, что ИГ можно оттеснить и за счет сирийских местных сил, но

важно определенное международное присутствие, чтобы обеспечивать поддержку с воздуха, логистику, подготовку и оказание технической помощи.

В то же время Джеффри предупредил, что «немецкие солдаты должны быть готовы защищать себя».

«После стабилизации ситуации с ИГ подобные группы вернутся назад», — подчеркнул американский дипломат.

Он пояснил, что Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с Турцией о создании зоны безопасности в этом районе. Предполагается, что она будет обеспечиваться американскими войсками вместе с курдскими формированиями.

Президент США Дональд Трамп приказал начать вывод американских войск из Сирии в декабре прошлого года. Агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации пояснило, что этот приказ также означает прекращение воздушной кампании. Согласно ему, были остановлены и авиаудары по террористической группировке «Исламское государство».

Как указало Reuters, воздушная кампания США сыграла решающую роль в противодействии ИГ в Ираке и Сирии. По данным американских ВВС, за период ее проведения по целям в этих странах выпущено более 100 тыс. бомб и снарядов.

Месяцем позднее представитель министерства обороны страны Шон Робертсон сообщил, что при выводе американских войск из Сирии учитывается ситуация на местах и мнение союзников.

Он отметил, что в процессе вывода войск их численность колеблется, а конкретные перемещения или сроки не обсуждаются в целях безопасности.

В начале февраля Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что

часть американских военных останется на территории Сирии для защиты Израиля.

«Мы намерены быть там, собираемся остаться. Мы должны защитить Израиль», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Вашингтон должен защищать и другие вещи. В этой связи президент отметил, что Соединенные Штаты защищают мир и тратят на это больше денег, чем кто-либо и когда-либо тратил в истории.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки «Исламское государство (запрещена в РФ). При этом в Сирии они действуют без согласия официальных властей.