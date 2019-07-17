Дело MH17: Украина нашла водителя тягача с «Буком»

Заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков заявил на брифинге в Киеве, что ведомству удалось задержать водителя тягача, который якобы перевозил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», из которого в 2014 году был сбит лайнер авиакомпании Malaysia Airlines.

Водителя задержали благодаря снятому на смартфон видео, запечатлевшем движущийся по Донецку тягач с «Буком»,

— утверждает он. Эти кадры были продемонстрированы на брифинге.

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«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ», — сказал Маяков.

По его словам, задержанный уже отбывает наказание на территории Украины. В настоящее время проверяется причастность 150 человек к транспортировке ЗРК, сообщил представитель СБУ. Он подчеркнул, что все виновные в этом преступлении будут осуждены на Украине за терроризм.

Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал это заявление лживым. По его мнению, такими обвинениями Киев пытается отвести от себя подозрения в причастности к крушению «Боинга».

«На самом деле они являются виновниками трагедии со сбитым «Боингом». Чтобы доказать свою «невиновность», используют различные возможности, действия и маневры. Это их методика. Ложь без фактов стала визитной карточкой современного руководства Украины в целом», — заявил политик iReactor.

Цеков назвал украинское руководство «лживым и воровитым». Он уверен, что оно вредит собственному государству и создает ему проблемы.

Новый виток в деле о крушении малайзийского «Боинга» появился 19 июня, когда представители Совместной следственной группы (JIT) во время пресс-конференции в Нидерландах сообщили, что обвинения в причастности к этой трагедии будут предъявлены четырем подозреваемым.

В их числе три россиянина — Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский — и украинец Леонид Харченко. Гиркин — экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР); Дубинский — бывший глава ГРУ ДНР с позывным Хмурый; Пулатов был его подчиненным с позывными Гюрза и Халиф. Сообщается, Харченко, известный как Крот, находился в подчинении последнего.

Как утверждают эксперты JIT, все подозреваемые причастны к перемещению «Бука», из которого и был сбит самолет. На их имена будут выданы международные ордеры на арест. При этом предъявление им обвинений не будет означать окончания расследования.

Представитель народной милиции ДНР отверг обвинения в причастности ополчения самопровозглашенной республики к крушению лайнера. Он сказал РИА «Новости», что эти заявления «вызывают сомнения и не соответствуют действительности».

«На протяжении пяти лет мы заявляли, что подразделения ДНР в 2014 году не располагали зенитными комплексами, позволяющими сбить такую воздушную цель», — напомнил представитель народной милиции.

Кстати, с момента официального объявления имен подозреваемых

посольство РФ в Нидерландах до сих пор не получало запроса на их выдачу,

сообщило РИА «Новости» 17 июля. Российский посол в Нидерландах Александр Шульгин сомневается, что Нидерланды все же обратятся с таким запросом.

«Они прекрасно знают о нашем законодательстве на сей счет и вряд ли будут обращаться в наше посольство», — сказал дипломат.

Малайзийский «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе под Донецком. На борту находились 298 человек — все они погибли. Киев возложил ответственность за катастрофу на ополченцев, но те отвергли эти обвинения, подчеркнув, что не располагают средствами, позволяющими сбивать воздушные судна на такой высоте.

JIT проводит расследование обстоятельств крушения под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ. По версии следствия, самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко заявил, что

Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что злополучный «Бук» принадлежал Украине. Впрочем, следователи проигнорировали эту информацию.

МИД РФ назвал обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского «Боинга» голословными и вызывающими сожаление. Расследование, по мнению российских дипломатов, является предвзятым и однобоким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению лайнера.