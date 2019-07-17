«Виноват Обама»: Трамп запретил туркам летать на F-35

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция больше не сможет рассчитывать на покупку американских истребителей F-35 из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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При этом к такой ситуации привели «глупые действия» администрации его предшественника Барака Обамы, который решил не продавать Турции американские комплексы Patriot. При этом, подчеркнул Трамп, Анкара была готова заплатить США еще больше денег, поскольку выражала готовность приобрести «существенно больше» самолетов F-35, однако теперь отношения двух стран вокруг этого вопроса зашли в тупик.

«У нас [сложилась] ситуация, при которой Турция очень хорошо ведет себя по отношению к нам, очень хорошо, а мы теперь говорим Турции: поскольку вы были в действительности вынуждены купить другую ракетную систему, мы не продадим вам истребители F-35.

Это очень сложная ситуация с их точки зрения. И это очень сложное положение, в которое поставили Соединенные Штаты», — сказал Трамп.

Вместе с тем Трамп не стал возлагать вину за сложившуюся ситуацию на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Более того, он заявил, что у него «хорошие отношения» с турецким коллегой.

«[Эрдоган] по-настоящему хотел приобрести [ракетные комплексы Patriot]. А затем он заключил сделку с другой страной — Россией — на покупку ее системы, которую он даже не хотел. После этого мы внезапно начали говорить, что теперь продадим Patriot. Но из-за того факта, что он купил российскую ракету, нам теперь не разрешено поставлять ему самолеты, которые стоят миллиарды долларов. Это несправедливая ситуация», — отметил Трамп.

Таким образом, глава Белого дома подчеркнул, что видит главные причины данных обстоятельств в действиях его предшественника — Барака Обамы.

США изначально были против покупки Турцией российских С-400, власти Вашингтона угрожали Анкаре санкциями и прекращением поставок F-35. Несмотря на давление американской стороны, турецкие власти не отказалась от покупки зенитных ракетных комплексов у России.

Впервые о переговорах России и Турции по поводу поставок Анкаре С-400 стало известно еще в ноябре 2016 года. Стороны заключили сделку о поставках ЗРК в 2017 году. В рамках контракта Москва поставит Турции четыре дивизиона за $2,5 млрд. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита. Первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 поступила на турецкую авиабазу Мюртед 12 июля 2019 года.

Свою позицию против США обосновывали тем, что системы С-400 якобы несовместимы со стандартами НАТО и несут угрозу для F-35, которые Вашингтон планировал поставить Турции.

В Анкаре же на эти обвинения заявили, что российские ракетные системы не угрожают интересам НАТО.

«Купленные нами ЗРК С-400 никак не угрожают НАТО, в том числе и истребителям F-35. Эти системы будут полностью под нашим контролем. Нет необходимости создавать ненужную напряженность. Это завершенное соглашение», — подчеркнул министр.

Когда стало понятно, что остановить реализацию контракта между Россией и Турцией нельзя, США пригрозили Анкаре санкциями и запретом на поставки F-35. Ранее Bloomberg писал, что ограничительные меры могут быть приняты уже в середине июля — после годовщины попытки государственного переворота, которая имела место в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Таким образом Вашингтон якобы хотел избежать спекуляций в отношении их причастности к перевороту.

Эрдоган еще в конце июня на саммите «большой двадцатке» в японской Осаке заявлял, что вопрос о закупке С-400 является решенным.

«Сделка по покупке С-400 закрыта полностью... и это не в духе Турецкой республики, чтобы отказываться от такой договоренности», — заявил Эрдоган. Вместе с тем он выразил уверенность, что США, скорее всего, не станут вводить санкции против Турции.

В то же время в Анкаре заявили о готовности к возможным санкциям США или к ограничениям по закупке F-35.

Власти Турции будут рассматривать вариант приобретения истребителей пятого поколения у других стран, в том числе — у России,

в случае введения ограничительных мер со стороны Вашингтона. Также турецкая сторона будет настаивать на возмещении затрат, которые Анкара уже понесла в программе по созданию F-35. По данным СМИ, речь может идти о сумме $1,25 млрд.