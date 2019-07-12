Поставки С-400: Турция встречает «Триумф»

Первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 поступила в Турцию, сообщает минобороны страны. «Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара», — цитирует текст релиза РИА «Новости».

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В российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили эту информацию.

Сделку о поставках заключили в 2017 году. В рамках контракта Россия поставит Турции четыре дивизиона за $2,5 млрд. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Москва и Анкара находятся в тесной координации в связи с началом поставок зенитных ракетных систем, отмечает ТАСС.

«В вопросе поставок С-400 каких-либо проблем нет. Мы находимся в тесном контакте с Россией. Процесс поставок продолжается», — подчеркнул глава МИД.

Чавушоглу также заверил, что «процесс поставок будет и дальше продолжаться в нормальном режиме».

Впервые о переговорах России и Турции по поводу поставок военных комплексов заговорили в ноябре 2016 года. О том, что контракт между странами будет заключен, сообщили осенью 2017 года. В то же время министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.

В то же время, против закупок Турцией российского вооружения выступают американские власти. Они пригрозили правительству Турции негативными последствиями из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. В частности, американская сторона заявляла, что в случае покупки Турцией С-400 США откажутся предоставлять стране военные самолеты F-35.

Вашингтон придерживается точки зрения, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Однако в Анкаре неоднократно заявляли, что вопрос о покупке оружия решен окончательно. В случае введения США санкций Турция обещает ответить тем же.

Так, на пресс-конференции по итогам саммита «большой двадцатки» в японской Осаке, Эрдоган сообщил, что вопрос о покупке ЗРК решен.

«Сделка по покупке С--400 закрыта полностью... и это не в духе Турецкой республики, чтобы отказываться от такой договоренности», — приводит его слова РИА «Новости». При этом на вопрос журналистов, дал ли президент США Дональд Трамп какие-либо гарантии, что против турецкой стороны не будут введены ограничительные меры, Эрдоган отметил, что «непохоже», чтобы санкции были введены.

При этом Анкару условия американских коллег о поставках истребителей не запугали. Глава МИД республики отметил, что Турция готова ответить Вашингтону в случае применения против нее санкций.

«Если США начнут предпринимать негативные меры, то и у нас есть ответные шаги. Америка приняла ряд решений, мы не намерены оставаться беззвучными. Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом»,

— заявил Чавушоглу 14 июня на встрече с редакторами Анатолийского агентства.

«Немыслимо, чтобы между такими стратегическими партнерами, как США и Турция, были санкции», — отметил глава Турции.

Более того, Анкара заявила, что в случае применения санкций против нее и ограничения возможности закупки F-35, Турция будет рассматривать вариант приобретения истребителей пятого поколения у других стран, в том числе — у России. также Анкара будет настаивать на возмещении затрат, которые турецкая стороны уже понесла в программе по созданию F-35. По некоторым данным, речь может идти о сумме $1,25 млрд.

В то же время, как сообщили в Белом доме, президент США обеспокоен закупками вооружения Турцией. Американский лидер признал, что ситуация с приобретением российского оружия «сложная», однако ведется обсуждение этого вопроса.

«Президент [США Дональд Трамп] выразил обеспокоенность потенциальным приобретением Турцией российских ЗРК С-400 и призвал Турцию работать с США по оборонному сотрудничеству таким образом, чтобы укреплять альянс НАТО», — цитирует РИА «Новости» сообщение.

Тем не менее, Трамп уверен, что его турецкий коллега не виноват в сложившейся ситуации, так как Турции при прошлом президенте США Бараке Обаме отказали в покупке американских ракет Patriot.