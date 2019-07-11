Новый захват танкера: Иран обвинили в пиратстве

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг появившуюся в СМИ информацию о попытке иранских военных кораблей задержать британское судно British Heritage в Ормузском проливе. Об этом сообщает Fars.

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«То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности. Эти заявления ничего не стоят», — заявил Зариф.

Он также добавил, что Запад продолжает обвинять Иран в инцидентах с танкерами в регионе. По мнению иранского министра, таким образом западные страны пытаются «скрыть свою слабость».

О попытке захвата британского нефтяного танкера в Ормузском проливе 11 июля сообщил CNN. Источники телеканала в Пентагоне утверждают, что пять малых кораблей, предположительно, ВМС Ирана приблизились к британскому танкеру на выходе из Персидского залива и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

Однако сопровождавший British Heritage британский фрегат HMS Montrose «сделал предупреждение» иранцам и призвал пропустить танкер. После этого корабли ВМС Ирана разрешили танкеру пройти через Ормузский пролив.

Представитель пресс-службы Центрального командования США Билл Урбан заявил, что Пентагон призывает мировое сообщество отреагировать на угрозу судоходства вблизи Ирана.

«Мировая экономика зависит от свободного потока торговли, и все страны обязаны защищать и сохранять эту основу глобального процветания», — цитирует Урабана РИА «Новости».

Между тем, США систематически обвиняют Иран в причастности к инцидентам с танкерами после атаки на суда Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе, которая произошла в начале июня. Вашингтон возложил ответственность за инцидент на Тегеран и предоставил «доказательства» на заседании Совета Безопасности ООН. Иран официально отверг подобные обвинения. В свою очередь, Россия призвала к тщательному расследованию нападения на танкеры и заявила об отсутствии доказательств причастности иранской стороны.

Кроме того, возможное задержание британского нефтяного танкера в Ормузском проливе 11 июля прокомментировали в Москве. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, российская сторона встревожена ситуацией в регионе.

«Мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие все сложнее»,

— заявил российский дипломат.

Новый инцидент с нефтяным танкером еще больше усиливает напряженность на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе обостряется из-за кризиса в отношениях Тегерана и Вашингтона. По мнению экспертов, действия обеих стран могут привести к вооруженному конфликту.

Отношения США и Ирана ухудшаются на фоне разрушения Соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. США покинули ядерную сделку с Ираном в 2018 году и ввели санкции против Тегерана. Причиной для таких действий Вашингтона стало то, что, по мнению президента США Дональда Трампа, соглашение не отвечало интересам американской стороны. В ответ власти Ирана объявили о приостановке выполнения двух пунктов сделки. В итоге Тегеран оставляет у себя большие объемы тяжелой воды, чем разрешено договоров, и наращивает уровень обогащения урана.

Ядерная сделка была заключена в 2015 году. Сделка предусматривала постановку ядерной программы Ирана под контроль МАГАТЭ в обмен на снятие санкций. Группа 5+1 первоначально состояла из США, России, КНР, Великобритании и Франции — пяти постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии.

Кроме того, участники соглашения по иранской ядерной программе единогласно осудили действия США. В попытках сохранить сделку европейские страны создали специальный механизм для торговли с Ираном в обход санкций США (INSTEX), но пока по нему производится лишь поставка гуманитарных грузов. Тегеран не устраивает такое положение дел и частичной приостановкой выполнения части пунктов СВПД посылает сигналы европейским участникам сделки.