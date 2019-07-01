Опасные маневры: Черноморский флот следит за кораблями НАТО

Военнослужащие Черноморского флота России контролируют все маневры военной техники НАТО, осуществляемые в рамках американо-украинских учений Sea Breeze-2019, приводит РИА «Новости» комментарий Национального центра управления обороной РФ.

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«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze-2019», — поясняется в сообщении.

Кроме того, в понедельник, 1 июля, дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота совершили в Крыму марш в позиционные районы для выполнения тренировок по развертыванию и подготовке нанесению ракетных ударов по морским целям.

«Целью тренировки является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее командование Шестого флота ВМС США указало, что нахождение американских кораблей в составе международного контингента на Украине призвано «повысить региональную стабильность» в Черном море. Учения Sea Breeze-2019 пройдут с 1 по 12 июля.

Всего в маневрах принимают участие 19 стран: Болгария, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты. Также, в учениях участвуют 32 корабля, 24 самолета и более 3000 военнослужащих. Штаб руководства учений будет находиться в Одессе.

При этом

Украина была вынуждена поменять свои планы на учениях якобы из-за российских действий.

Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Военный подчеркнул, что Украина не испугалась попыток «северного соседа спутать карты», то есть закрытия района плавания. Командующий указал, что Украина «приняла действия России как вызов и готова противодействовать».

Стоит отметить, что, согласно положениям Конвенции Монтрё о статусе проливов, подписанной еще в 1936 году, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня, передает НСН.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал появление эсминца ВМС США Carney в акватории Черного моря провокацией. По его словам, эта провокация хорошо характеризует американскую внешнеполитическую деятельность.

«Американцы ведут себя очень высокомерно и нагло в данной акватории», — отметил сенатор.

По его словам, в РФ действия этого эсминца внимательно отслеживают. Парламентарий подчеркнул, что Россия со своей стороны никогда не допускает никаких военных учений с государствами-морскими соседями США.

Как сообщили в командовании Государственной пограничной службы Украины,

новацией нынешних учений станет их «речная составляющая» — отработка и взаимодействие международных сил в акватории реки и моря.

В морской фазе Sea Breeze-2019 запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

Маневры проходят в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря. Также проходят штурмовые тренинги бойцов отделов специальных действий на воде. Они будут включать в себя десантирование с вертолета в воду без парашюта, высадку с вертолета на судно и остров с помощью специального спускового оборудования.

Как полагает военный эксперт Юрий Кнутов, военнослужащие в ходе учений могут устроить в Черном море провокацию против России. В свою очередь, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что американская сторона в ходе Sea Breeze-2019 намерена отработать боевые навыки, которые в случае реального конфликта могут быть использованы на практике, в том числе против России.

При этом он обратил внимание на тот факт, что в учениях, стартовавших в Одессе, принимают участие иностранные корабли. По мнению Леонкова, это говорит о том, что самой Украине «нечем блеснуть», передает ФАН.

В октябре прошлого года Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Черное море является «европейским».

«Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», — сказала европолитик.

Она также добавила, что милитаризация Азовского моря может обернуться дестабилизацией ситуации во всем Черноморском регионе.