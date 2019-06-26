Смертельный прыжок: в Крыму погибли двое десантников

В Крыму после прыжка с парашютом погибли два десантника, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

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Военнослужащие контрактной службы одной из воинских частей Воздушно-десантных войск, дислоцированных на полуострове, выполняли плановые учебно-тренировочные прыжки с парашютом на полигоне «Старый Крым» 26 июня.

Они приземлились на водную поверхность, но не смогли вовремя освободиться от подвесной системы парашюта.

Дежурная спасательная служба попыталась оказать помощь военнослужащим, но спасти их не удалось.

Комиссия командования ВДВ устанавливает причины происшествия совместно с правоохранительными органами.

Из-за нераскрытого парашюта в конце августа прошлого года погиб еще один десантник. Это произошло во Владимирской области, сообщило командование Владимирского гарнизона. Во время прыжка у военнослужащего отказала система раскрытия купола парашюта.

«При проведении плановых прыжков с парашютом из вертолета Ми-8 погиб военнослужащий одного из подразделений Воздушно-десантных войск. Причиной гибели стал отказ системы раскрытия купола парашюта», — указали в сообщении командования.

Как рассказали «Коммерсанту» собственные источники, инцидент произошел 28 августа в 11:50. Рядовой ВДВ Владимир Безбородов, служивший в части 40917 (г. Коломна), прыгал с парашютом типа Д-10 с высоты около 600 м в простых метеоусловиях. Точкой приземления был Киржач во Владимирской области. По данным собеседника издания, карабин камеры стабилизирующей системы не зацепился за трос принудительного раскрытия парашюта, и поэтому система Д-10 полностью отказала. Как сообщают очевидцы, военнослужащий воспользовался запасным парашютом, только когда находился не более чем в 70 м от земли: из-за беспорядочного падения и малой высоты система не сработала.

О ЧП сразу доложили командующему ВДВ генералу Андрею Сердюкову. Для расследования трагедии была привлечена специальная комиссия. До окончания следствия командование соединения запретило прыгать с парашютом. Было поручено организовать инструкторско-методические занятия с выпускающими из самолетов и вертолетов (приняв у них соответствующие зачеты) и доложить до конца месяца начальнику воздушно-десантной подготовки о результатах аттестации.

Собеседник «Коммерсанта», близкий к руководству ведомства, предположил, что

случившееся произошло либо из-за халатности инструкторов, либо из-за поломки карабина камеры стабилизирующей системы.

Годом ранее во время тренировочных прыжков с парашютом 26-летний десантник погиб в Бурятии. Это произошло 29 сентября в воинской части ВДВ. У него не до конца раскрылся купол основного парашюта.

На место происшествия для установления обстоятельств случившегося сразу же прибыли следственные органы и комиссия воинской части.

В августе 2014 года военнослужащий одного из подразделений 106-й дивизии ВДВ погиб во время учений в Туле, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в военном следственном отделе по Тульскому гарнизону. Там отметили, что наиболее вероятной причиной произошедшего стало то, что у десантника не раскрылся парашют. Он разбился насмерть.

За два года до этого, в апреле, во время прыжков с парашютом погиб курсант 3-го курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Денис Павлов.

«4 апреля около 12:00 по московскому времени при совершении курсантами факультета высшего образования филиала Военного учебно-научного центра Общевойсковой академии Сухопутных войск плановых прыжков с парашютом из самолетов Ил-76 на площадке приземления Житово погиб один из курсантов этого военного учебного заведения», — сообщил официальный представитель ВДВ полковник Александр Кучеренко.

Чтобы выяснить причины гибели курсанта, на место происшествия прибыла комиссия командования ВДВ под руководством замкомандующего войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-майора Андрея Холзакова.

Погибший был уроженцем Твери.