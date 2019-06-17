Мир на грани: ядерные державы модернизируют свое оружие

Общее количество единиц атомного оружия в мире сокращается, хотя при этом ядерные державы занимаются его модернизацией, так как не готовы в обозримом будущем отказаться от него. К такому заключению пришли эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ). Эти выводы содержатся в очередном докладе института о положении ядерных вооружений.

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«Ключевой вывод состоит в том, что, несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов», — отметил председатель правления СИПРИ Ян Элиассон.

В документе указано, что на начало 2019 года в мире есть девять ядерных государств: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.

У всех у них вместе примерно 13 865 единиц ядерного оружия, тогда как в начале прошлого года речь шла о порядка 14 465 единицах.

Из нынешнего числа 3,75 тыс. развернуты в оперативных частях, а почти 2 тыс. находятся в состоянии высокой готовности.

Эксперты СИПРИ подсчитали, что основное уменьшение ядерных арсеналов произошло в основном благодаря России и США: на них совокупно приходится более 90% ядерных вооружений. Они последовательно продолжали сокращать стратегические ядерные силы в соответствии с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также при этом делали и односторонние шаги в сторону сокращения.

В прошлом году оба государства объявили о достижении оговоренного в договоре лимита в установленные сроки. Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, если не будет его продления (продлевать его можно каждые пять лет). Но пока страны-подписанты этот вопрос не обсуждают, подчеркнули в институте.

«Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все более маловероятны на фоне политических и военных разногласий между двумя государствами», — отметил директор программы СИПРИ по ядерному разоружению, контролю и нераспространению ядерного оружия Шеннон Кайл.

По утверждению экспертов института, на январь текущего года ядерный арсенал России насчитывал порядка 4,33 тыс. боеголовок, в том числе 2,5 тыс. стратегических наступательных, из которых примерно 1,6 тыс. развернуты на баллистических ракетах наземного и морского базирования, а также на авиабазах.

Кроме того, российские вооруженные силы располагали примерно 1,83 тыс. тактическими ядерными боеголовками, размещенными в центральных хранилищах. Помимо этого, ожидается утилизация 2,17 тыс. списанных боеголовок.

Следовательно, по информации СИПРИ, в целом, Россия располагает примерно 6,5 тыс. ядерных зарядов.

В соответствии с СНВ-3, в феврале прошлого года Россия отчиталась о 1444 боеголовках, которые были развернуты на 527 стратегических средствах доставки. Причем обозначенное по СНВ-3 количество боезарядов отличается от приведенного в докладе, так как договор не распространяется на вооружения, которые находятся на авиабазах.

Ядерный арсенал США на этот же период насчитывал 3,8 тыс. боеголовок — примерно столько же, сколько и в январе прошлого года. В это число входят около 1,75 тыс. развернутых боеголовок, из которых приблизительно 1,6 тыс. стратегических и 150 тактических, а также примерно 2 тыс. боеголовок в резерве и около 2,4 тыс. отслуживших свой срок и стоявших в очереди на демонтаж. Совокупное число всех ядерных зарядов США оценивается в 6185 единиц, указали в СИПРИ.

Согласно докладу института, и у России, и у США есть дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, а также ракетных и авиационных средств их доставки. В прошлом году Пентагон принял план разработки новых ядерных вооружений и модифицирования других с целью повысить их роль и практические возможности.

Эксперты подчеркнули, что ядерные арсеналы других обозначенных стран существенно меньше, но все эти государства либо разрабатывают новые системы, либо уже размещают их, либо намереваются идти по этому пути.

Китай, Индия и Пакистан наращивают запасы таких вооружений и, как отмечает Кайл, «расширяют производство расщепляющихся материалов военного назначения в объемах, способных привести к существенному увеличению их запасов ядерного оружия в следующем десятилетии».

КНДР по-прежнему рассматривает свою ядерную программу как стержень национальной безопасности, уверены в СИПРИ. При этом в прошлом году Северная Корея объявила мораторий на проведение испытаний атомного оружия, а также баллистических ракет среднего и дальнего радиусов действия, напомнили там.

Что касается упомянутого СНВ-3, Москва и Вашингтон подписали его в 2010 году. Согласно договору, стороны обязуется сокращать свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали обозначенные в нем нормы. Для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) максимально допустимое число боевых единиц — 700, для боезарядов на них — 1550, а для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ — 800.

Действия договора сохраняется на протяжении десяти лет, если до этого срока его не заменит последующее соглашение.

Продлить его можно только по обоюдному согласию сторон, но максимум на пять лет. Пока на высшем уровне вопрос его продления не обсуждался.

Недавно на организованном Гудзонским институтом форуме, посвященном контролю над вооружениями, помощник президента США, директор Совета нацбезопасности Тим Моррисон сообщил, что американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении СНВ-3 с Россией в следующем году. По словам Моррисона, сейчас продление соглашения обсуждают в американской администрации, но до конца года этот вопрос решен не будет.