Моряков нет: почему корабли Киева не атакуют Керченский пролив

Киев не собирается сдавать позиции в Керченском проливе, но в настоящее время вопрос нового прохождения украинских сил через эту акваторию не стоит, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в беседе с «Би-би-си Украина».

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«Все решения будут приниматься взвешенно... Мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — подчеркнул он.

По словам Хомчака, сначала необходимо разобраться с инцидентом во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.

Но пока процесс по этому делу не завершен, и украинские моряки находятся под арестом в России после незаконного пересечения государственной границы РФ в ноябре прошлого года. Хомчак также заверил, что руководство так называемой Операции объединенных сил (ООС) «готово реагировать на все угрозы».

Он выразил мнение, что уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, поскольку Москва «свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации». «Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив», — сказал начальник генштаба ВСУ.

При этом в период правления бывшего президента Украины Петра Порошенко заявления о намерении украинской стороны пройти через Керченский пролив звучали регулярно, причем нередко от самого главы государства. 5 февраля он сообщил, что украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив, и на их борту могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.

«Я не буду говорить, когда [будут идти корабли через пролив], так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится [первый вице-спикер Верховной рады] Ирина Геращенко», — рассказал Порошенко в эфире телеканала ICTV. Он заявил, что все эти инициативы будут рассмотрены.

Экс-президент Украины заверил, что корабли «точно пройдут», и Киев «сто процентов будет требовать обеспечения свободного использования» Керченского пролива в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания.

«Мы будем отстаивать свободу мореплавания», — заявил он.

В Совете Федерации России не удивились такому заявлению Порошенко и даже пригласили пройти через эту акваторию. Первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание, что проход по Азовскому морю открыт для иностранных судов. Он подчеркнул, что если Киев всего лишь будет соблюдать общепринятые правила, то проблем не возникнет.

«Добро пожаловать! Пусть Порошенко пересекает пролив в день хоть по 10 раз, ему никто не мешает. Но есть правила прохождения Керченского пролива», — напомнил сенатор ФАН.

До этого заявление о намерении еще раз пересечь Керченский пролив прозвучало в начале января от советника Порошенко Юрия Бирюкова.

«Согласно всем международным договоренностям, законам, договорам, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот. Конец истории. Да, мы будем дальше это делать», — сказал Бирюков в эфире одного из украинских телеканалов.

В конце прошлого года о возможной попытке военных кораблей ВМСУ пройти через Керченский пролив сообщил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

«Для Киева это принципиальный вопрос, не допускающий промедления. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», — подчеркнул Турчинов.

По его словам, в планы украинских властей входит приглашение к участию в таком проходе представителей ОБСЕ и прочих международных организаций, чтобы «доказать, что Киев соблюдает законы».

В Министерстве иностранных дел России заявление Турчинова назвали «абсолютно безответственным».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила мнение, что слова секретаря СНБО призваны лишь «усугубить сложившуюся ситуацию».

Ситуация в Керченском проливе обострилась после того, как 25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры. Как сообщили в ФСБ, при этом украинцы абсолютно игнорировали законные требования российских властей остановиться.

В результате пограничники задержали нарушителей, и некоторое время спустя суд заключил 24 украинских моряков под стражу по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

Не добившись их освобождения в результате двусторонних контактов, Киев решил обратиться для рассмотрения этого дела в Международный трибунал ООН по морскому праву, который

25 мая постановил обязать Россию «немедленно» освободить задержанных моряков и вернуть украинской стороне арестованные суда.

Но, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не намерена отказываться от своей позиции по инциденту в Керченском проливе и настаивает на том, что судьбу задержанных украинских моряков должны решить следствие и суд.