Прекрасная тренировка: НАТО помог российскому кораблю

Малый противолодочный корабль Балтийского флота (МПК) «Алексин» в ходе тренировки в акватории Балтийского моря успешно отработал контрольные задачи по поиску, обнаружению и ликвидации подводной лодки условного противника, сообщила в среду пресс-служба флота.

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«Экипажу МПК «Алексин» удалось классифицировать цель и условно уничтожить ее с помощью противолодочного вооружения», — указали в сообщении. На учениях экипаж противолодочного корабля осуществил комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и отработал практическое применение торпедного вооружения.

Когда личный состав «Алексина» выходил в море, он также провел тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.

При этом были выполнены практические стрельбы средствами противовоздушной обороны (ПВО) корабля.

В пресс-службе уточнили, что мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проходят на фоне начавшихся 9 июня в Балтийском море учений ВМС НАТО Baltops-2019. В них участвуют 18 стран-членов Североатлантического альянса, задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также порядка 12 тыс. военнослужащих.

По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, эти военно-морские маневры альянса в Балтийском море «не направлены против третьих стран».

В данных учениях принимают участие на правах партнеров и Швеция и Финляндия — две ключевые балтийские страны, не входящие в НАТО.

«Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса, к нему имеют выход шесть государств НАТО. Учения BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого бы то ни было, хотя ситуация в области безопасности в регионе явно деградировала после нелегальной аннексии Крыма Россией в 2014 году. BALTOPS демонстрируют, как хорошо наши силы способны работать вместе и что НАТО может защитить себя от любого противника», — отметила официальный представитель альянса.

Ряд западных стран придерживается мнения, что Крым был нелегально включен в состав России. Таким образом они выражают солидарность с Украиной. При этом Москва утверждает, что референдум 2014 года, после которого полуостров перешел под юрисдикцию РФ, проходил в полном соответствии со всеми международными нормами.

Как отметила представитель альянса, в прошлом Россия участвовала в маневрах, но после плебисцита в Крыму, а также после начала вооруженного конфликта на востоке Украины, РФ не приглашают.

Эти учения, в частности, предполагают отработку поиска морских мин и подводных лодок, использования средств противовоздушной обороны (ПВО), обороны от атак кораблей условного противника, а также проведение тренировки атакующих действий, в том числе высадки морского десанта.

«Центр НАТО в Удеме будет командовать всеми воздушными операциями. Самолеты будут действовать во взаимодействии с военно-морскими силами для обеспечения противовоздушной обороны, наблюдения и обеспечения прикрытия для десантных операций», — указали в сообщении альянса.

Штаб учений находится на командном корабле 6-го флота США Mount Whitney. Он вошел на Балтику 30 мая вместе с канадским кораблем St.Johns.

Спустя неделю, 6 июня, к ним присоединились около 15 боевых кораблей НАТО, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Судна осуществили проход через датский пролив Большой Бельт и немецкий Кильский канал.

Помимо них, с апреля в Балтике на патрулировании находятся корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО. В нее входят, в том числе, эсминец США Gravely и британский фрегат Westminster. Группу также составляют турецкие, испанские и польские фрегаты.

За день до начала учений военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что за проведением маневров будут наблюдать силы и средства разведки Балтийского флота вместе с кораблями.

«За маневрами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень». Также будут задействованы средства разведки», — уточнил собеседник агентства. Но официальным подтверждением этой информации в ТАСС не располагают.

Учения BALTOPS проходят ежегодно с 1971 года. Изначально их целью было сдерживание СССР и демонстрация активности флотов НАТО в максимальной близости от советских границ.

Но после распада Советского Союза его правопреемница Россия довольно часто принимала участие в этих маневрах, акцент которых был в значительной степени смещен на отработку поисково-спасательных операций. Масштабы учений также были сокращены. Но в 2014 году, после того как НАТО разорвала военное сотрудничество с РФ, учения BALTOPS постепенно вернулись к своим изначальным масштабам и задачам.